المنيا.. انطلاق التأمين الصحي الشامل أبرز الإنجازات خلال 2025

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، خاصة بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم إنجازات عام 2025 في القطاع الصحي، لما يمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة انعكس بشكل مباشر على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وإنشاء صروح صحية جديدة، تمهيدًا لإدخال أكبر عدد ممكن منها ضمن المنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير الجودة المعتمدة، من خلال منظومة رقمية أكثر كفاءة وانضباطًا، في إطار التوسع التدريجي للمشروع على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللواء عماد كدواني تقريرًا مفصلًا عن جهود مديرية الصحة بمحافظة المنيا خلال عام 2025، تضمن رصدًا شاملًا لما تم تنفيذه داخل القطاع الصحي من أعمال تطوير وتوسعات، وإضافة خدمات علاجية جديدة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

فقد شهدت محافظة المنيا إضافة 6 مستشفيات جديدة ومركز طبي واحد، ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 28 مستشفى، إلى جانب مركز تخصصي لطب الأسنان. وشملت المستشفيات المستحدثة: أورام سمالوط، حميات العدوة، الجهاز الهضمي والكبد بملوي، العدوة المركزي، صدر ملوي، حميات ديرمواس، بالإضافة إلى مركز طب الأسنان التخصصي بالحي الخامس.

وتم دعم مستشفى أورام سمالوط بعدد 40 سرير داخلي، و27 سرير عناية مركزة، و15 سرير جرعات، وافتتاح معامل جديدة وعيادة للغدة الدرقية. كما جرى تشغيل 17 سرير داخلي و16 عناية و42 ماكينة غسيل كلوي بمستشفى الجهاز الهضمي والكبد بملوي، ودعم مستشفى حميات العدوة بـ12 سرير داخلي و5 أسرة عناية.

وشهدت مستشفى العدوة المركزي طفرة كبيرة بإجمالي 135 سريرًا، و4 غرف عمليات، وتفعيل خدمات جراحة الأطفال والمخ والأعصاب والمناظير، وتوسعة الحضانات والعناية المركزة، واعتماد المستشفى كمركز تدريب للبورد المصري، وإجراء أول عملية قلب مفتوح بالقطاع العلاجي في 25 مارس 2025.

كما شهدت مستشفى صدر ملوي تطويرًا شاملًا للمبنى الرئيسي والمعمل والعيادات بإجمالي 30 سريرًا داخليًا و14 سرير عناية، ودعم مستشفى حميات ديرمواس بـ20 سريرًا داخليًا و14 سرير عناية، مع إضافة خدمات نفقة الدولة والكشف المبكر عن الضغط والسكر.

وتم تشغيل مركز طب الأسنان التخصصي بالحي الخامس، متضمنًا خدمات زراعة الأسنان والعمليات والتخدير الكلي والأشعة المتخصصة. وشهدت مستشفى صدر المنيا توسعات جديدة شملت استقبال الطوارئ، و3 غرف عمليات، وتفعيل منظار الصدر، والقضاء على قوائم الانتظار في جراحة الأطفال والمناظير، إلى جانب استحداث عيادات متخصصة وتطوير الصيدليات.

وفي مستشفى مغاغة المركزي، تم تفعيل مناظير الجهاز الهضمي والأنف والأذن، وافتتاح عيادة جراحة الأطفال، وتفعيل زمالة الأشعة والعناية. كما شهدت مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي رفع كفاءة 25 سريرًا، وتشغيل خدمات الكولبوسكوبي والمناظير، وتفعيل زمالة تنظيم الأسرة واستضافة عيادة الماموجرام

تم تشغيل مستشفى حميات مغاغة بعد تطويرها بالكامل، ودعم وحدة الروضة بحضانة جديدة. وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 104,907 مستفيدين، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الطبية 1,704,878 مواطنًا، ومن خدمات الرعاية الأولية 3,244,615 مواطنًا. كما تم تنفيذ 64 قافلة طبية استفاد منها 65,472 مواطنًا.

بلغ عدد الوحدات الصحية التي تم تطويرها 51 وحدة، و113 وحدة تحت التطوير من إجمالي 403 وحدة. وتم اعتماد عدد من الوحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وجارٍ تجهيز وحدات أخرى للاعتماد.

شهد عام 2025 استفادة مئات الآلاف من المواطنين من المبادرات الرئاسية، من بينها: صحة المرأة، الأورام، الأمراض المزمنة، الأم والجنين، المقبلين على الزواج، السمعيات، كبار السن، عيون أطفالنا، والأنيميا والتقزم.



تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطباء والتمريض وطلاب الامتياز، داخل وخارج الموازنة، شملت 116 دورة تدريبية، كما قدمت المستشفيات أكثر من 1.5 مليون خدمة بالعيادات الخارجية، ونحو 53 ألف عملية جراحية، وأكثر من 59 ألف جلسة غسيل كلوي.

وبلغت نسب التطوير بالمستشفيات: العدوة المركزي 100%، مغاغة 55%، بني مزار 80%، مطاي 56%، الفكرية 68%، فيما تراوحت نسب التطوير بمستشفيات الصدر والحميات بين 98% و100%.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار دعم القطاع الصحي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

