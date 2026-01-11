تحرير 140 مخالفة وضبط 1.5 طن دقيق مدعم فى المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن الحملات التموينية، التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 140 مخالفة متنوعة بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أشار المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أنه في مجال مواجهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تم تحرير محضرين، ومصادرة كميات من السلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، من بينها ضبط نحو 33 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم التحفظ عليها قبل تداولها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 115 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 23 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات من الدقيق الأبيض الحر، والعصائر، والمشروبات الغازية، والأرز، والأسمدة، واللحوم، والدواجن، والسجائر، والأدوات الصحية، فضلًا عن التحفظ على 750 كجم دقيق أبيض حر، و700 كجم أرز، و140 عبوة حلوى وبسكويت، إلى جانب تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت دون ترخيص.

وفي مجال المواد البترولية، تم المرور على محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وانتظام سير العمل وعدم وجود أية مخالفات.