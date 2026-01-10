قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا : حصر 110 فرصة استثمارية والتعاقد على 40 مشروعاً جديداً لتعظيم الموارد

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تمضي قُدماً في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من كافة أصولها، مثمناً جهود القيادة السياسية في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتحويل كل شبر غير مستغل بمراكز المحافظة إلى مشروع منتج يخدم الأهالي ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

أوضح المحافظ أن المنيا تمتلك العديد من المزايا والمواقع الاستراتيجية ما يجعلها قبلة للاستثمارات المتنوعة، لافتاً إلى أن المحافظة لا تكتفي فقط بطرح الفرص، بل تتابع المشروعات منذ لحظة التعاقد وحتى التشغيل الفعلي لضمان نجاحها، وذلك إيماناً بأن نجاح المستثمر هو نجاح للدولة في تعظيم مواردها وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطن المنياوي .

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف الاستثمار بنهاية عام 2025، مشيراً إلى أن إدارة الاستثمار ساهمت في إعداد قاعدة بيانات متكاملة أسفرت عن حصر 110  فرصة استثمارية بمراكز المحافظة التسعة، لافتاً الى أن العام الماضي شهد نشاطاً مكثفاً تمثل في إجراء 4 مزادات علنية، إتمام التعاقد على 40  فرصة استثمارية تشمل أراضي فضاء ومبانٍ غير مستغلة، دخول 11 مشروعاً حيز التشغيل الفعلي، مع استمرار الإجراءات التشغيلية لباقي الفرص بما يضمن دفع عجلة التنمية المستدامة في عروس الصعيد.

وأوضح اللواء كدواني أن الأنشطة الاستثمارية بالمحافظة شهدت تنوعاً كبيراً وغير مسبوق خلال العام الماضى، لتغطي قطاعات حيوية شملت المجالات العقارية، والزراعية، والسياحية، والصناعية، وصولاً إلى القطاع التكنولوجي، بما يضمن بناء اقتصاد محلي متنوع وقوي؛ لافتاً الى أن مركز ومدينة المنيا جاء في صدارة مراكز المحافظة بواقع 28 فرصة استثمارية تم إبرام عقودها بالفعل، فيما يجري حالياً طرح 31 فرصة أخرى قيد الإجراءات، مؤكداً أن هذا الزخم الاستثماري يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال داخل المحافظة ويؤكد جدية الخطوات المتخذة لتحويل المنيا إلى مركز جذب محوري للاستثمارات في قلب صعيد مصر.

وأضاف محافظ المنيا ،أن هناك حزمة استثمارية ضخمة يجري طرحها حالياً تشمل 70 فرصة استثمارية متنوعة، تفتح آفاقاً جديدة للتنمية العمرانية والخدمية بالمحافظة، مشيراً إلى تخصيص 12 فرصة للنشاط العقاري والاستثماري الكبري؛ وتأتي في مقدمتها أرض منطقة 'شلبي' بمساحتها الشاسعة التي تصل إلى 12,000 م2 والمطروحة عبر موقع المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لأرض استراحة المحافظة القديمة على مساحة 2,600 م2، وأرض منطقة 'أبو فليو' بالجانب الشرقي للنيل بمساحة تقترب من 8,000 م2.

وفي هذا الصدد، شدد المحافظ على أن جولاته الميدانية المكثفة والمستمرة بكافة القرى والمراكز لم تكن لمجرد المتابعة فقط، بل كانت أداة فاعلة لاكتشاف المواقع والأصول غير المستغلة، والعمل الفوري على إعادة طرحها كفرص استثمارية واعدة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحويل هذه المساحات إلى مشروعات حيوية تخدم المواطنين وتغير وجه الحياة في مختلف أرجاء المحافظة.
ومع إشراقة العام الميلادي الجديد، كشفت محافظة المنيا عن انطلاق فعاليات 'المزاد العلني الخامس' والمقرر عقد جلساته يومي 11 و12 يناير المقبل، في خطوة تعكس استمرارية الحراك الاقتصادي بالمحافظة؛ حيث من المقرر طرح 10 فرص استثمارية واعدة تتنوع ما بين أراضٍ فضاء ومبانٍ إدارية غير مستغلة موزعة على مختلف المراكز، تستهدف إنشاء مشروعات متكاملة تغطي قطاعات الأنشطة الخدمية والتجارية، بالإضافة إلى مشروعات ترفيهية وإدارية حديثة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطنين.

