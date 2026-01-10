قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامـ.ين ضحايا حادث تصادم صحراوي المنيا

تشييع جثامين الضحايا
تشييع جثامين الضحايا
ايمن رياض

وسط حالة من الحزن الشديد.. شيع أهالي قري مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ربع نقل تقل عددا من عمال المحاجر وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من كمين الصفا بالمنيا ، والذي أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 9 آخرين.

وشيع أهالي الضحايا جثامين العمال بعد إنهاء إجراءات تصاريح الدفن الخاصة بهم من قبل سلطات التحقيق للدفن بمسقط راسهم بقرى مركز أبوقرقاص في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عددًا من عمال المحاجر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص وهم : رمضان. ف. ا     24 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج و كسر مضاعف بالساعد الايمن ، وحسين. ج. ن 23 سنه ويعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالقدم اليمني ، وعماد. م. ا 35     سنة ويعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسري ،وعاطف. ح. ع     24     سنة غيبوبة تامة وعلي. ص. ع 30     سنه غيبوبة تامه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 27 سنه     في غيبوبه تامة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 35 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 13 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – حوالي 17  سنه     غيبوبة تامة

وضمت قائمة الوفيات رمضان. ع. ص     24    سنه، وعبد الدايم. خ. ح      25     سنه، ومحمد. ج. ن    40 سنه ، وفولى. خ. ف     30     سنة، وياسر. م. ع     30     سنه ومجهول الاسم والعنوان – ذكر  حوالي 25 سنه ، مجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     30     جثة هامدة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     23 سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     20     سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     40     سنة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     39 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إلى موقع حادث التصادم على الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا، وذلك فور تلقي مركز السيطرة بلاغًا بوقوع الحادث.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا أعمال الإسعاف والإنقاذ، يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا، حيث جرى الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إخلاء 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب 11 حالة وفاة، جرى نقل 8 حالات إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، و3 حالات إلى مستشفى الحميات.

وعقب ذلك، قام نائب المحافظ بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المنيا ابوقرقاص جنازة ضحايا حادث الدفن

