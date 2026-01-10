أسعار مخفضة.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالمنيا

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في زيارة ميدانية شملت عددًا من المواقع والمشروعات التموينية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار متابعة منظومة توفير السلع الاستراتيجية ودعم الأمن الغذائي.

وتتضمن الجولة افتتاح سوق اليوم الواحد بحي غرب مدينة المنيا، بما يسهم في إتاحة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

كما تشمل الزيارة تفقد مصنع سكر أبوقرقاص للاطمئنان على سير العمل ومعدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر، إلى جانب متابعة صومعة بني مزار للوقوف على انتظام منظومة تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، والتأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة.

وعقب الاستقبال تم عرض فيلم وثائقى يتناول جهود اللواء كدوانى وجولاته الميدانية و الرقابية فى قطاع التموين

وتأتي الجولة في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة المستمرة لتوافر السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار منظومتي الإنتاج والتخزين، بما ينعكس على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.