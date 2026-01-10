قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

حادث تصادم بالصحراوي
حادث تصادم بالصحراوي
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" الصور الأولى الضحايا ومصابي حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ربع نقل تحمل عددا من عمال المحاجر وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من كمين الصفا بالمنيا، الذي أسفر عن مصرع 11 شخص وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عددًا من عمال المحاجر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص وهم : رمضان. ف. ا     24 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج و كسر مضاعف بالساعد الايمن ، وحسين. ج. ن 23 سنه ويعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالقدم اليمني ، وعماد. م. ا 35     سنة ويعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسري ،وعاطف. ح. ع     24     سنة غيبوبة تامة وعلي. ص. ع 30     سنه غيبوبة تامه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 27 سنه     في غيبوبه تامة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 35 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 13 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – حوالي 17  سنه     غيبوبة تامة. 

وضمت قائمة الوفيات رمضان. ع. ص     24    سنه، وعبد الدايم. خ. ح      25     سنه، ومحمد. ج. ن    40 سنه ، وفولى. خ. ف     30     سنة، وياسر. م. ع     30     سنه ومجهول الاسم والعنوان – ذكر  حوالي 25 سنه ، مجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     30     جثة هامدة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     23 سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     20     سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     40     سنة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     39 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إلى موقع حادث التصادم على الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا، وذلك فور تلقي مركز السيطرة بلاغًا بوقوع الحادث.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا أعمال الإسعاف والإنقاذ، يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا، حيث جرى الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إخلاء 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب 11 حالة وفاة، جرى نقل 8 حالات إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، و3 حالات إلى مستشفى الحميات.

وعقب ذلك، قام نائب المحافظ بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المنيا الصحراوي تصادم وفاة مصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف الجامعي

إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

جثة

التصريح بدفن جثة حداد لقى مصرعه أثناء مشاجرة بقليوب

رمضان صبحي

ماذا بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل؟.. القانون يجيب

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد