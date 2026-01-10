محافظ المنيا يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها الرعاية الكاملة

حرص اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا خلال جولة ميدانية له على كورنيش المنيا على التوقف والاستماع لشكوى سيدة مسنة طلبت مقابلته

وخلال الجولة استوقفت السيدة المحافظ مشيرة إلى معاناتها كونها أرملة وتعول سبعة أطفال مطالبة بتوفير مصدر رزق بسيط من خلال إنشاء كشك يعينها على أعباء الحياة وعلى الفور استجاب المحافظ لطلبها وجلس بجوارها على الرصيف في لفتة إنسانية تعكس روح المسؤولية وحرص الدولة على احتواء مواطنيها ودوّن بيده طلبها موجها الجهات المعنية بسرعة بحث الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الكاملة لها

وأكد موقف اللواء عماد الكدواني التزام الجهاز التنفيذي بتوجيهات القيادة السياسية والسير على خطى السيد الرئيس في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مشددا على أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها وأن تلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي

ويأتي هذا الموقف ليؤكد أن الجولات الميدانية تنفذ وفق رؤية الدولة للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتحويل معاناتهم إلى قرارات واقعية تعزز من مظلة الحماية الاجتماعية داخل محافظة المنيا