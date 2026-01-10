قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

شهداء لقمة العيش .. تفاصيل مصرع 11 شخصا وإصابة 9 آخرين في المنيا

ايمن رياض

خرج عدد من العمال في محافظة المنيا، طلبا للرزق الحلال، وسعيا للحصول على لقمة العيش بالجد والعمل ، ولكن غدر بهم الطريق واصطدمت سيارتهم بأخرى وأدت إلى وفاة 11 عامل وإصابة 9 آخرين.

 الصور الأولى الضحايا ومصابي حادث التصادم

ينشر " صدى البلد" الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ربع نقل، تحمل عددا من عمال المحاجر وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من كمين الصفا بالمنيا، الذي أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 9 آخرين.

تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الحادث

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عددًا من عمال المحاجر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

اسماء المصابين

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص وهم : رمضان. ف. ا  24 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساعد الايمن ، وحسين. ج. ن 23 سنة ويعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالقدم اليمني ، وعماد. م. ا 35  سنة ويعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسري ،وعاطف. ح. ع     24     سنة غيبوبة تامة وعلي. ص. ع 30     سنه غيبوبة تامه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 27 سنه     في غيبوبه تامة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 35 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 13 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – حوالي 17  سنه     غيبوبة تامة.

اسماء الوفيات

وضمت قائمة الوفيات رمضان. ع. ص     24    سنه، وعبد الدايم. خ. ح      25     سنه، ومحمد. ج. ن    40 سنه ، وفولى. خ. ف     30     سنة، وياسر. م. ع     30     سنه ومجهول الاسم والعنوان – ذكر  حوالي 25 سنه ، مجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     30     جثة هامدة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     23 سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     20     سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     40     سنة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     39 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إلى موقع حادث التصادم على الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا، وذلك فور تلقي مركز السيطرة بلاغًا بوقوع الحادث.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا أعمال الإسعاف والإنقاذ، يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا، حيث جرى الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إخلاء 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب 11 حالة وفاة، جرى نقل 8 حالات إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، و3 حالات إلى مستشفى الحميات.

نائب المحافظ بزيارة تفقدية إلى مستشفى

وعقب ذلك، قام نائب المحافظ بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المنيا حادث تصادم وفاة 11 عامل عمال المحاجر

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
قافلة طبية
إكس تغير العلم الإيراني
قافلة طبية
