إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول على أسهم 55 شركة لمدة 10 دقائق

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

قررت البورصة المصرية  إيقاف التداول على أسهم 55 شركة لمدة 10 دقائق، خلال جلسة اليوم، وذلك بعد تجاوزها نسب التراجع المقررة، في ظل ضغوط بيعية حادة شهدها السوق.

وجاء القرار وفقًا للقواعد المنظمة للتداول، والتي تنص على تعليق التعامل على الأسهم التي تشهد تحركات سعرية حادة، بما يتيح الفرصة لامتصاص التقلبات وإعادة التوازن إلى السوق.

وشهدت الجلسة حالة من التراجع الجماعي لمؤشرات السوق، متأثرة بموجة بيع واسعة، وسط حالة من القلق بين المستثمرين.

وكان المؤشر الرئيسي قد هبط بأكثر من 1000 نقطة خلال التعاملات، في أولى جلسات الأسبوع، متأثرًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وما صاحبها من اضطرابات في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وامتدت الخسائر إلى عدد كبير من الأسهم القيادية والمتوسطة، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين نحو البيع، في ظل حالة ترقب للتطورات الخارجية وتأثيرها على حركة الأسواق.

البورصة المصرية التراجع الجماعي لمؤشرات السوق المؤشر الرئيسي

