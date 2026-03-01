أوزبكستان : قلقون بشكل بالغ إزاء التصاعد السريع للتوترات في الشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الأوزبكية عن قلقها البالغ إزاء التصاعد السريع للتوترات في الشرق الأوسط، والذي أسهم في تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس إلى أقصى حد وتجنب أي إجراءات قد تزيد الوضع سوءًا وتؤدي إلى تداعيات عسكرية وسياسية وإنسانية خطيرة مشددة على ضرورة معالجة الأزمة بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك الحوار البنّاء والمقبول من جميع الأطراف.

وأكدت أوزبكستان التزامها الراسخ بتعزيز السلام والأمن الإقليميين، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع وتطبيعها سريعا.