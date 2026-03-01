الجماع بعد الإفطار في النفاس.. الحكم الشرعي كما لم يُطرح من قبل

احكام النفاس ، تمارس المرأة النفساء عند انقطاع الدم عنها ، العبادات بشكل طبيعي، وإذا لم ينقطع الدم عليها أن تنتظر 60 يوما ، لأن بعد الستين يوما يكون دم استحاضة ويجوز للمرأة وقتها ممارسة العبادات بلا حرج.

الجماع بعد الإفطار في النفاس

أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم على الزوجة أيضًا أن تطاوعه في ذلك الأمر.

وأضاف «جمعة» فى فتوى له، أنه إذا كان ذلك قد وقع من الزوجين فعليهما بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة وكثرة الاستغفار والعمل الصالح وخاصة الصدقة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الدم الذي ينزل بعد الأربعين يعتبر دم فساد، كدم الاستحاضة، تصلي معه تصوم، تحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها، ولو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، وكلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، ولها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية، جلست لم تصلي ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية.

احكام النفاس

النفاس يعد مانعا من موانع الصيام، فإذا زال هذا المانع وجب على المرأة الصلاة والصيام بعد الاغتسال، ثم قضاء ما أفطرته في رمضان، لقوله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

وأجمع أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتابعين من بعدهم على أن المرأة النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي.

مدة النفاس

قال الشافعية إن أقل مدة للنفاس لحظة، وقال آخرون، إن دم النفاس لا حد لأقله، لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود الفعلي، وقد وجد قليلاً وكثيراً، وغالبه عند الشافعية أربعون يوماً.

أما عند المالكية والشافعية فقالوا مدة النفاس ستين يوماً والمعتمد في ذلك هو الاستقراء، وعند الحنفية والحنابلة: أربعين يوماً، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة، بدليل قول أم سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين يوماً وأربعين ليلة».

أحكام النفاس بعد الولادة القيصرية

النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.

والفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.

علامات الطهارة من النفاس

يجب على المستحاضة الاغتسال بعد انتهاء مدة النفاس، وبعد ذلك عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه، وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها- حين استحيضت: «اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير" أخرجه أحمد.

الممنوعات وقت النفاس

وقالت دار الإفتاء، إن الجنب أو الحائض أو النفساء، لا يمسون المصحف ولا يقرأون القرآن، إلا للضرورة القصوى وهي مثلا امتحان القرآن.

وأضافت أن هناك أمورا ممنوعة على المرأة الحائض والنفساء وهي: عدم الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف، والمعاشرة مع الزوج للمتزوجة، ولا الطواف بالبيت الحرام على المختار في الفتوى، وما عدا ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المرأة الحائض لو زارت المقابر، فلا تقرأ القرآن بلسانها، ولكن يجوز لها الدعاء وترديد الأذكار للميت.

الطلاق وقت النفاس

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقوع الطلاق لا علاقة له بالطهر أو الحيض أو النفاس أو الحمل، كما يعتقد البعض خطأ.

وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الطلاق له تحقيق بعيدا عن هذه الملابسات لتحديد عدة المرأة بعد وقوع الطلاق أما هذه الملابسات نفسها فلا تؤثر في وقوع الطلاق من عدمه.

وأشار إلى أن من وقع في مشكلة في الطلاق فيأتي إلى دار الإفتاء أو يتصل هاتفيا بها ويتم التحقيق معه في الألفاظ التي قالها وحالته حينها بغض النظر عن الحمل أو الحيض أو النفاس.

الحج أثناء فترة النفاس

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أثناء فترة النفاس مع العلم أن الدم سيكون متوقفًا في أيام الحج؟".

وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن الفقهاء اختلفوا حول "هل النقاء في الحيض، حيض ام طهر" ولكن تيسيرًا على الناس ومراعاة لمثل هذه الظروف فإننا نأخذ بالقول الأيسر الذي يقول إن النقاء في الحج طهر طالما لم ينزل أي نقطة دم من المرأة.

وتابع: بهذا تتوكل هذه المرأة على الله لقضاء مناسك الحج كما يجب أن تكون، مضيفا أنه حتى مع نزول الدم في هذه الحالة، فهذه المرأة لا يجوز لها الطواف والصلاة فقط، ولكن كل مناسك الحج متاحة لها.