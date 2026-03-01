الرئيس الإيراني: الثأر لـ خامنئي واجب وحق مشروع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الثأر لخامنئي واجب وحق مشروع.

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن أستراليا لم تشارك في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقالت وونج ، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/ ، إن أستراليا لم تكن على علم مسبق بهذه العملية، مضيفة: "من الواضح أننا لم نشارك في الضربات، ولا يُتوقع منا المشاركة".

وامتنعت الوزيرة عن التعليق على ما إذا كانت الاستخبارات الأسترالية قد ساهمت في العملية "بشكل عام".

وقالت وونج: "هذه ضربات تُقررها الأطراف المعنية، وهما الولايات المتحدة وإسرائيل".

وحثت وونج على استئناف الحوار والجهود الدبلوماسية، التي كانت جارية حتى وقوع الهجوم المفاجئ.