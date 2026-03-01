أستراليا تؤكد عدم مشاركتها في الهجوم على إيران

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن أستراليا لم تشارك في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقالت وونج ، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/ ، إن أستراليا لم تكن على علم مسبق بهذه العملية، مضيفة: "من الواضح أننا لم نشارك في الضربات، ولا يُتوقع منا المشاركة".

وامتنعت الوزيرة عن التعليق على ما إذا كانت الاستخبارات الأسترالية قد ساهمت في العملية "بشكل عام".

وقالت وونج: "هذه ضربات تُقررها الأطراف المعنية، وهما الولايات المتحدة وإسرائيل".

وحثت وونج على استئناف الحوار والجهود الدبلوماسية، التي كانت جارية حتى وقوع الهجوم المفاجئ.