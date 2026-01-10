بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا الجديدة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات يضمن انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ. وتبين إصابة 5 أشخاص وهم: حازم. م. م 23 سنة، وعمرو. ي. ع 19 سنة، وأحمد. م. ف 19 سنة، ومحمد. ع. ط 20 سنة، وهادى. م. ع 19 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

