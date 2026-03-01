مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان

اقتحم مئات الأشخاص القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية، وحطموا النوافذ بعد الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران واغتيال المرشد الأعلى على خامنئي.

قال متحدث باسم خدمة الإنقاذ لـ"وكالة فرانس برس" إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال احتجاجات مؤيدة لإيران أمام القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي الباكستانية الكبرى يوم الأحد.

وقال محمد أمين، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ التابعة لمؤسسة إدهي: "لقد نقلنا ما لا يقل عن ثماني جثث إلى مستشفيات كراتشي المدنية، بينما أصيب 20 آخرون في حادثة القنصلية"، مضيفاً أن معظمهم أصيبوا بطلقات نارية.

وحاول مئات المتظاهرين المؤيدين لإيران اقتحام القنصلية في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الشرطة إن مئات الأشخاص اقتحموا في وقت سابق من اليوم القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية، وحطموا النوافذ بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران وقتلتا المرشد الأعلى للبلاد .

قال محمد جواد، وهو مسؤول في الشرطة، إن قوات الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية استخدمت الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأضاف أن متظاهراً واحداً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وجاء الهجوم على القنصلية بعد ساعات من اغتيال آية الله علي خامنئي في هجوم كبير نفذته إسرائيل والولايات المتحدة .

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي شباناً يحطمون نوافذ المبنى الرئيسي للقنصلية، بينما كان من الممكن رؤية العلم الأمريكي يرفرف فوق المجمع، الذي يعلو محيطه أسلاك شائكة.