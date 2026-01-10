قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق "الموجة 28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  انطلاق اليوم السبت فعاليات "الموجة الـ 28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمقرر تنفيذها في الفترة من10 يناير وحتى 27 مارس 2026 وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة جهات الولاية.

تأتي هذه الموجة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وتفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ المنيا، أن الموجة الـ 28 ترتكز بشكل أساسي على تطهير أملاك الدولة من كافة أشكال التعديات، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن خطة العمل تستهدف رصداً دقيقاً وتعاملاً فورياً مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، لضمان وأد المخالفات في مهدها ومنع تحولها إلى واقع يصعب تغييره.

أكد محافظ المنيا أن الدولة تتبنى نهجاً حاسماً يقوم على التعامل بحزم مع أي مخالفة أياً كان حجمها ،استرداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط العمراني، مع التنسيق الكامل بين مديريات الأمن، الزراعة، الري، وكافة جهات الولاية لضمان فاعلية التنفيذ، مشدداً على عدم السماح بأي تجاوزات جديدة، وإزالة المعوقات التي تواجه مسيرة التنمية.

وفي سياق متصل، أشار اللواء كدوانى إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ورفع تقارير يومية بمدى الإنجاز في الإزالات، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي وتذليل أي عقبات قد تواجه القوات الميدانية لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ودعا المحافظ إلى تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ المستهدف من الموجة في توقيتاتها المحددة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية من التآكل.

