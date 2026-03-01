قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تكرم فريق عمل الوزارة المشارك في معرض للحرف اليدوية بالهند

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل الوزارة الذي شارك في فعاليات الدورة الـ39 لمعرض" Surajkund International Crafts Mela" للحرف اليدوية والتراثية بالهند، والذي شاركت فيه مصر في إطار الدولة الشريكة "Partner Nation" للمعرض.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم فريق الوزارة الذي شارك في المعرض ممثلا في الإدارة العامة للتسويق والمعارض، ومكتب مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بتسليمهم شهادات تقدير، نظرا لما حققوه من نجاح باهر في فعاليات المعرض.

وحقق عارضو مصر للحرف اليدوية إنجازًا جديدًا؛ بعد فوز العارضين المصريين محمد إمبابي (منتج المشغولات النحاسية) وجيهان خليفة (منتجة مفارش وشيلان كتان نول يدوي) بالمركزين الأول والثاني كأفضل عارض وعارضة، ضمن فعاليات معرض Surajkund International Crafts Mela بالهند، بمشاركة 53 دولة أجنبية و700 عارض.

ويُعد هذا الفوز تأكيدًا على تميّز الحرف المصرية وقدرتها على المنافسة دوليًا، وعلى ما تحمله من ثراء تراثي وفني، إضافة إلى دورها المهم في دعم سبل العيش لآلاف الأسر المنتجة للحرف اليدوية والتراثية.

وزيرة الاجتماعي فريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الأهلي

الكرامة السوري يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

بن شرقي

رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

ترشيحاتنا

لهيئة القومية لسلامة الغذاء

سلامة الغذاء: 3581 إذن تصدير وفحص 8220 منشأة في أسبوع

البورصة المصرية

إسلام عزام: بدء تداول أول عقدين للمشتقات في البورصة المصرية

اجتماع وزيري الاستثمار والصناعة.

بنوك الاستثمار والصندوق السيادي تدشن أدوات تمويلية لتعزيز الإنتاج والصادرات.. تفاصيل

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد