وزيرة التضامن تكرم فريق عمل الوزارة المشارك في معرض للحرف اليدوية بالهند

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل الوزارة الذي شارك في فعاليات الدورة الـ39 لمعرض" Surajkund International Crafts Mela" للحرف اليدوية والتراثية بالهند، والذي شاركت فيه مصر في إطار الدولة الشريكة "Partner Nation" للمعرض.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم فريق الوزارة الذي شارك في المعرض ممثلا في الإدارة العامة للتسويق والمعارض، ومكتب مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بتسليمهم شهادات تقدير، نظرا لما حققوه من نجاح باهر في فعاليات المعرض.

وحقق عارضو مصر للحرف اليدوية إنجازًا جديدًا؛ بعد فوز العارضين المصريين محمد إمبابي (منتج المشغولات النحاسية) وجيهان خليفة (منتجة مفارش وشيلان كتان نول يدوي) بالمركزين الأول والثاني كأفضل عارض وعارضة، ضمن فعاليات معرض Surajkund International Crafts Mela بالهند، بمشاركة 53 دولة أجنبية و700 عارض.

ويُعد هذا الفوز تأكيدًا على تميّز الحرف المصرية وقدرتها على المنافسة دوليًا، وعلى ما تحمله من ثراء تراثي وفني، إضافة إلى دورها المهم في دعم سبل العيش لآلاف الأسر المنتجة للحرف اليدوية والتراثية.