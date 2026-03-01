قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤشر البورصة الرئيسي يخسر أكثر من 1000 نقطة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
سؤال برلماني عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن مدى جاهزية الحكومة لإدارة ملف الطاقة وضمان أمن الإمدادات
بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أسيوط الجديدة

تخفيضات تصل إلى 30%.. علوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أسيوط الجديدة
تخفيضات تصل إلى 30%.. علوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أسيوط الجديدة
إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" بمركز خدمات المواطنين بالحي الأول بمدينة أسيوط الجديدة، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالتنسيق مع جهاز المدينة، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية لتجارة الجملة، ويستمر لمدة 15 يومًا، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.

شهد الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والنائب المحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط، والمهندس علي شحاتة نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور حسام صلاح مدير عام التنمية بالجهاز، وجابر سليمان مدير إدارة تموين الفتح، وتامر عبد المنعم مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وخلال جولته التفقدية لأقسام المعرض، أكد المحافظ أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل إحدى الآليات الفاعلة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك على عدة محاور لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وأوضح أن المعرض يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان، من بينها السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والبلح ومنتجات الألبان والجبن والحلويات والمجمدات، وغيرها من السلع التي تطرح بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، ومراعاة الجودة في جميع المنتجات المعروضة، مع استمرار ضخ كميات إضافية يوميًا لمواجهة الإقبال المتوقع، موجهًا مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.

وأكد المحافظ أن توفير منافذ سلعية مخفضة داخل المدن الجديدة يسهم في دعم استقرارها المجتمعي، ويعزز جودة الحياة لقاطنيها، ويشجع الأسر على الانتقال والإقامة بها في ظل توافر الخدمات الأساسية، بما يواكب خطة الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة لافتا إلى أن المحافظة تستهدف التوسع في إقامة المزيد من معارض ومنافذ دائمة بجميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة من المواطنين.

من جانبه، أوضح النائب عمرو أبو العيون أن التخفيضات تحققت من خلال التعاقد المباشر مع الموردين وتقليل حلقات التداول، ما انعكس على خفض الأسعار دون المساس بجودة السلع، مؤكدًا استمرار توفير المنتجات بكميات مناسبة طوال فترة المعرض لتلبية احتياجات المواطنين.

أسيوط أهلاً رمضان أسيوط الجديدة الغرفة التجارية المصرية مديرية التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الأهلي

الكرامة السوري يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

توروب

أمر عجيب.. تعليق مثير من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد

بيراميدز والزمالك

10 غيابات في الزمالك و3 ببيراميدز قبل قمة حسم صدارة الدوري

يمنى عياد

يمنى عياد تحصد برونزية بطولة بلغاريا الدولية للملاكمة

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد