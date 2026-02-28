قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

محافظ أسيوط يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد ناصر بحي شرق
محافظ أسيوط يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد ناصر بحي شرق
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، في أجواء وطنية وروحانية جسدت عظمة المناسبة ومكانتها في قلوب المصريين.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة الأزهرية، والشيخ شعراوي محمد مدير أوقاف شرق إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية وجمع من المواطنين.

واستهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبدالمنعم فراج، أعقبها كلمة للدكتور أحمد الخطيب تناول فيها الدروس المستفادة من انتصارات المسلمين في شهر رمضان عبر التاريخ، وعلى رأسها انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا النصر الخالد جسد أسمى معاني الإيمان والصبر والإعداد الجيد، وكان شاهدًا على تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة لاستعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية، واختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية، نالت استحسان الحضور.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزًا خالدًا للعزة الوطنية، ودليلًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل حين تتوحد الإرادة مع التخطيط السليم والإيمان العميق، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية سطرت ببطولاتها ملحمة ستبقى مصدر فخر وإلهام للأجيال مضيفًا أن استحضار روح العاشر من رمضان يعزز قيم الانتماء والعمل الجاد، ويدفع إلى مضاعفة الجهود في مواقع العمل المختلفة دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وفي الختام، قدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى قيادات القوات المسلحة، وأبناء محافظة أسيوط، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بمزيد من التقدم والازدهار.

أسيوط محافظ أسيوط مديرية الأوقاف ذكرى انتصارات العاشر من رمضان الأوقاف المنطقة الأزهرية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

مرموش

رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

ترشيحاتنا

وزير العمل

لجنة متابعة لدعم العمال المصريين بالخارج

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تستضيف "مايكروسوفت" لتعزيز التجربة التعليمية وتطوير قدرات الطلاب

عامل سمكرة السيارات

تركي آل شيخ يبحث عن ضيف حلقة «حياة كريمة»

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد