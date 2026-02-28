محافظ أسيوط يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، في أجواء وطنية وروحانية جسدت عظمة المناسبة ومكانتها في قلوب المصريين.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة الأزهرية، والشيخ شعراوي محمد مدير أوقاف شرق إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية وجمع من المواطنين.

واستهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبدالمنعم فراج، أعقبها كلمة للدكتور أحمد الخطيب تناول فيها الدروس المستفادة من انتصارات المسلمين في شهر رمضان عبر التاريخ، وعلى رأسها انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا النصر الخالد جسد أسمى معاني الإيمان والصبر والإعداد الجيد، وكان شاهدًا على تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة لاستعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية، واختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية، نالت استحسان الحضور.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزًا خالدًا للعزة الوطنية، ودليلًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل حين تتوحد الإرادة مع التخطيط السليم والإيمان العميق، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية سطرت ببطولاتها ملحمة ستبقى مصدر فخر وإلهام للأجيال مضيفًا أن استحضار روح العاشر من رمضان يعزز قيم الانتماء والعمل الجاد، ويدفع إلى مضاعفة الجهود في مواقع العمل المختلفة دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وفي الختام، قدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى قيادات القوات المسلحة، وأبناء محافظة أسيوط، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بمزيد من التقدم والازدهار.