حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بمدينة قليوب

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة بمدينة قليوب، بمشاركة اللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، والعميد عمرو سلامة، مأمور مركز قليوب، إلى جانب قيادات الإشغالات والنظافة بالمجلس.



واستهلت الحملة أعمالها بميدان العاشر، حيث تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع كافة الإشغالات والتعديات، وإزالة المخلفات والتراكمات التي تعوق حركة المواطنين، بما أسهم في إعادة الانضباط للميدان وتحقيق سيولة مرورية ملموسة.

كما امتدت التحركات إلى نطاق الوحدة المحلية ببلقس، حيث جرى التعامل الفوري مع الإشغالات المخالفة والتعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الباعة الجائلين غير الملتزمين، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد البترولية المهربة، والتي تُباع في السوق السوداء، حيث بلغت 11 جركنًا سعة 20 لترًا، و6 زجاجات سعة لتر واحد، فضلًا عن مصادرة 2 أسطوانة بوتاجاز، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم توجيه إنذارات حاسمة لأصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على استمرار تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على حق المواطنين في بيئة منظمة وآمنة.