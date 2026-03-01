قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بمدينة قليوب

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب  محافظ القليوبية حملة مكبرة بمدينة قليوب، بمشاركة اللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، والعميد عمرو سلامة، مأمور مركز قليوب، إلى جانب قيادات الإشغالات والنظافة بالمجلس.


واستهلت الحملة أعمالها بميدان العاشر، حيث تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع كافة الإشغالات والتعديات، وإزالة المخلفات والتراكمات التي تعوق حركة المواطنين، بما أسهم في إعادة الانضباط للميدان وتحقيق سيولة مرورية ملموسة.

كما امتدت التحركات إلى نطاق الوحدة المحلية ببلقس، حيث جرى التعامل الفوري مع الإشغالات المخالفة والتعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الباعة الجائلين غير الملتزمين، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد البترولية المهربة، والتي تُباع في السوق السوداء، حيث بلغت 11 جركنًا سعة 20 لترًا، و6 زجاجات سعة لتر واحد، فضلًا عن مصادرة 2 أسطوانة بوتاجاز، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم توجيه إنذارات حاسمة لأصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على استمرار تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على حق المواطنين في بيئة منظمة وآمنة.

القليوبية محافظة القليوبية قليوب حملة مكبرة نائب محافظ القليوبية

