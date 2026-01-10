رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب، والحاسبات والمعلومات، والتربية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد لجان طلاب الدمج والحالات الخاصة بكلية الآداب، للتأكد من توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني، بما يراعي احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة، ويضمن أداء الامتحانات في بيئة عادلة وشاملة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم حسن أبو الخير، عميد كلية الآداب، والدكتور عصام حليم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إدريس سلطان صالح، عميد كلية التربية، ووكلاء الكليات.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المنظمة، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل تواصل اجتماعي داخل اللجان، مؤكدًا على أهمية تواجد رؤساء اللجان وانتظام حضور الملاحظين داخل قاعات الامتحانات بجميع الكليات.

كما حرص الدكتور عصام فرحات على إجراء حوار ودي مع الطلاب أثناء تفقده للجان، للاطمئنان على مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، موجّهًا بسرعة التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ، مع التأكيد على تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وحل أية مشكلة طارئة، مشددًا على حرص جامعة المنيا منذ بداية الامتحانات على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب من ذوي الإعاقة وذويهم، وتقديم بيئة امتحانية شاملة وعادلة تراعي احتياجات جميع الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب، بما يُمكنهم من أداء الامتحانات في بيئة مناسبة تتسم بالسهولة واليسر، فضلًا عن إعداد لجان خاصة للطلاب من ذوي الهمم، وتوفير من يعاونهم داخل اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب