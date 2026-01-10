قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة

رئيس الجامعة خلال الجولة
رئيس الجامعة خلال الجولة
ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب، والحاسبات والمعلومات، والتربية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد لجان طلاب الدمج والحالات الخاصة بكلية الآداب، للتأكد من توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني، بما يراعي احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة، ويضمن أداء الامتحانات في بيئة عادلة وشاملة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم حسن أبو الخير، عميد كلية الآداب، والدكتور عصام حليم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إدريس سلطان صالح، عميد كلية التربية، ووكلاء الكليات.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المنظمة، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل تواصل اجتماعي داخل اللجان، مؤكدًا على أهمية تواجد رؤساء اللجان وانتظام حضور الملاحظين داخل قاعات الامتحانات بجميع الكليات.
كما حرص الدكتور عصام فرحات على إجراء حوار ودي مع الطلاب أثناء تفقده للجان، للاطمئنان على مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، موجّهًا بسرعة التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ، مع التأكيد على تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وحل أية مشكلة طارئة، مشددًا على حرص جامعة المنيا منذ بداية الامتحانات على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب من ذوي الإعاقة وذويهم، وتقديم بيئة امتحانية شاملة وعادلة تراعي احتياجات جميع الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب، بما يُمكنهم من أداء الامتحانات في بيئة مناسبة تتسم بالسهولة واليسر، فضلًا عن إعداد لجان خاصة للطلاب من ذوي الهمم، وتوفير من يعاونهم داخل اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

المنيا جامعة المنيا امتحانات الفصل الدراسي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

محطة الطاقة الشمسية بأسوان

وزيرا التخطيط والزراعة ومدير الإيفاد يفتتحون محطة الزهراء للطاقة الشمسية في أسوان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يسافر إلى النمسا لاستكمال بعض الإجراءات الطبية

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تشدد على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالغابة المتحجرة

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد