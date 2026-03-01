الجيش الإيراني: نهج قائد الثورة الإسلامية سيستمر ولن يتوقف

أكد الجيش الإيراني ، بأنه على استعداد للتصدى لأي تهديدات ، وأنه سيبقى "درعاً منيعاً" للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها .

وتوعد الجيش الإيراني - حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية - بأن "جريمة اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لن تبقى دون رد"،. وذكر في بيان له إن نهج قائد الثورة الإسلامية سيستمر ولن يتوقف.

وأضاف البيان الذي صدر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "أن الجيش الإيراني سيجعل أعداء هذا الشعب، وخصوصًا أمريكا وإسرائيل يندمون، وأن الشعب سيواصل طريق القائد الحكيم والقوي حتى آخر قطرة دم، رافضًا الاستسلام أمام الأعداء".



وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران .

وكان التلفزيون الإيراني أفاد بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي .

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت مجددا في النقب ومناطق عدة جنوب إسرائيل .