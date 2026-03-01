قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
أخبار العالم

الجيش الإيراني: نهج قائد الثورة الإسلامية سيستمر ولن يتوقف

الجيش الإيراني: سنبقى درعا منيعا للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة الأراضي الإيرانية
الجيش الإيراني: سنبقى درعا منيعا للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة الأراضي الإيرانية
أ ش أ

أكد الجيش الإيراني ، بأنه على استعداد للتصدى لأي تهديدات ، وأنه سيبقى "درعاً منيعاً" للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها .

وتوعد الجيش الإيراني - حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية - بأن "جريمة اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لن تبقى دون رد"،. وذكر في بيان له إن نهج قائد الثورة الإسلامية سيستمر ولن يتوقف.

وأضاف البيان الذي صدر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "أن الجيش الإيراني سيجعل أعداء هذا الشعب، وخصوصًا أمريكا وإسرائيل يندمون، وأن الشعب سيواصل طريق القائد الحكيم والقوي حتى آخر قطرة دم، رافضًا الاستسلام أمام الأعداء".


وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران .

وكان التلفزيون الإيراني أفاد بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي .

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت مجددا في النقب ومناطق عدة جنوب إسرائيل .

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

مشروع صناعي صيني ضخم في مصر لإنتاج قوالب الإطارات.. حصاد الاستثمار بالأسبوع الرابع من فبراير 2026

ضربة أمريكية إسرائيلية على إيران

النفط والذهب وسلاسل الإمداد العالمية في مرمى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. تفاصيل

مصلحة الضرائب

ننشر تفاصيل جدول ندوات الضرائب في أسبوع

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

