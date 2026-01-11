بيطري المنيا: ضبط كميات لحوم غير صالحة وأخرى مذبوحة خارج المجازر

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجّه محافظ المنيا جميع الجهات المختصة بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يقوم بعرض أو بيع لحوم ومنتجات غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، استعرض الدكتور رمضان توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال الأسبوع الماضى، والتي استهدفت محلات الجزارة، وأماكن بيع وتداول الدواجن والمصنعات الغذائية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 24 مخالفة بيطرية وتموينية، ومصادرة إجمالي 252 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها، من بينها 75 كيلوجرامًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين (كبدة – أسماك – دواجن – مصنعات – لحوم مجمدة)، إلى جانب ضبط 177 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مؤكدًا استمرار المديرية في تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع منافذ بيع اللحوم، حفاظًا على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

