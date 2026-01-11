قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيطري المنيا: ضبط كميات لحوم غير صالحة وأخرى مذبوحة خارج المجازر

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجّه محافظ المنيا جميع الجهات المختصة بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يقوم بعرض أو بيع لحوم ومنتجات غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، استعرض الدكتور رمضان توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال الأسبوع الماضى، والتي استهدفت محلات الجزارة، وأماكن بيع وتداول الدواجن والمصنعات الغذائية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 24 مخالفة بيطرية وتموينية، ومصادرة إجمالي 252 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها، من بينها 75 كيلوجرامًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين (كبدة – أسماك – دواجن – مصنعات – لحوم مجمدة)، إلى جانب ضبط 177 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مؤكدًا استمرار المديرية في تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع منافذ بيع اللحوم، حفاظًا على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.
 

المنيا محافظ المنيا حملات بيطري

