برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
محافظات

تنظيم دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمنيا

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، مشيرًا إلى أن تحويل مراكز الشباب إلى منارات إشعاع ثقافي ورياضي يُعد من أبرز ثمار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في خدمة أبناء القرى والقرى المجاورة، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات وصيانتها بشكل دوري.

وأوضح محافظ المنيا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تتيح لهم إطلاق طاقاتهم الإبداعية واكتشاف مواهبهم، مؤكدًا أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وصُنّاع المستقبل.

وفي هذا السياق، استعرض مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أبرز جهود المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، موضحًا أنه في مجال البرلمان والتعليم المدني تم تنفيذ عدد من البرامج التي استهدفت تشجيع الشباب على العمل الجماعي والتطوعي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي للنشء، وتعزيز التثقيف السياسي بمراكز الشباب، إلى جانب تنفيذ البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار إلى أن إدارة تنمية النشء واصلت تنفيذ البرنامج القومي «الهوايات الإنتاجية»، إلى جانب البرنامج التأهيلي للنشء للتوعية بأهمية تنظيم الوقت، وعدد من البرامج التوعوية الأخرى تحت شعار «أبناؤنا مستقبلنا»، وذلك في إطار تعزيز قيم الفخر والانتماء للوطن، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية تخصصية لمدربي الفرق الفنية بمراكز الشباب.

وفي مجال تنمية الشباب، شملت الأنشطة المنفذة مسابقات لحفظ القرآن الكريم، وندوات توعوية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائل الهجرة الآمنة، ومخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية عن برمجة الشبكات، وورشة عمل حول كتابة الشعر بأنواعه.

كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه في مجال تمكين الشباب تم تنفيذ عدد من البرامج، من بينها أندية تمكين الشباب لرفع الوعي بقضايا السكان، وبرنامج «مشواري» لتدريب الشباب على مهارات الادخار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ورش عمل فنية، وبرامج تدريبية مثل «علّمني حرفة» و«طوّر وغير» لتنمية المهارات الحياتية.

وفي إطار الأنشطة الرياضية، تم تنفيذ مجموعة من البرامج المتنوعة، تضمنت المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، وبرامج توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، إلى جانب برامج الألعاب الذهنية وتأهيل الكوادر الرياضية.
 

المنيا محافظ ندوات فرص عمل

إيمان العاصي ونانسي عجرم
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

