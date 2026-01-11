أحد أقارب الضحايا: تجاهل قرار منع تحميل الركاب وتحويل الصحرواي لطريق مظلم وراء كارثة المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا حادثًا مأساويًا أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بعد تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال محاجر الطوب الأبيض مع سيارة تريلا، في طريق يفتقر لأبسط مقومات الأمان من إنارة ومراقبة مرورية.

هاني سطوحي: حادث الصحرواي كشف إهمال الطريق وعدم الالتزام بقرارات منع تحميل الركاب

قال هاني سطوحي قريب أحد مصابي المنيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحادث المأساوي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مصطفى، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل “بيك أب” مع سيارة تريلا، في أثناء عودة العمال من عملهم عقب صلاة العشاء.

وأوضح سطوحي أن سيارة البيك أب كانت محملة بعدد من عمال محاجر الطوب الأبيض، المعروف بين أهالي المنيا باسم “البلوك”، رغم صدور قرار رسمي من محافظ المنيا منذ شهر مايو 2025 يمنع تحميل الركاب على سيارات ربع النقل، مؤكدًا أن هذا القرار لم يفعل على أرض الواقع.

غياب الإنارة وتحويل الطريق لاتجاه واحد زاد من خطورة الحادث



وأشار إلى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث يعاني من غياب تام للإنارة، فضلًا عن كونه طريقًا باتجاه واحد، ما يزيد من خطورته، خاصة في فترات الليل، مطالبًا بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للحوادث بدلًا من الاكتفاء بإقامة كمائن مؤقتة.

11حالة وفاة و9 مصابين بإصابات بالغة وحرجة في الحادث

وأضاف أن الحادث أسفر عن 11 حالة وفاة و9 مصابين بإصابات بالغة وحرجة، لافتًا إلى أن سائق سيارة البيك أب تمكن من القفز وإنقاذ نفسه قبل لحظة الاصطدام، وتم القبض عليه وعلى سائق التريلا على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأكد سطوحي أن أغلب الضحايا والمصابين من قرى الديابة وأبو جناح، التابعتين للوحدة المحلية ببني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص، وهو ما يعكس حجم المأساة التي ألمّت بأسر كاملة في تلك القرى.

مطالب بإقامة مطبات ودوريات مرورية دائمة بدلًا من الاكتفاء بالكمائن



ولتجنب كثرة الحوادث على ذلك الطريق شدد على أن الحل لا يقتصر على وجود كمين فقط، بل يتطلب إقامة مطبات صناعية، وتسيير دوريات مرورية دائمة ومتكاملة، إلى جانب إعادة إنارة الطريق بالكامل، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.