قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
وزير الأوقاف يوجّه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحد أقارب الضحايا: تجاهل قرار منع تحميل الركاب وتحويل الصحرواي لطريق مظلم وراء كارثة المنيا

حادثة المنيا
حادثة المنيا
رنا أشرف

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا حادثًا مأساويًا أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بعد تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال محاجر الطوب الأبيض مع سيارة تريلا، في طريق يفتقر لأبسط مقومات الأمان من إنارة ومراقبة مرورية.

هاني سطوحي: حادث الصحرواي كشف إهمال الطريق وعدم الالتزام بقرارات منع تحميل الركاب

قال هاني سطوحي قريب أحد مصابي المنيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحادث المأساوي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مصطفى، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل “بيك أب” مع سيارة تريلا، في أثناء عودة العمال من عملهم عقب صلاة العشاء.

وأوضح سطوحي أن سيارة البيك أب كانت محملة بعدد من عمال محاجر الطوب الأبيض، المعروف بين أهالي المنيا باسم “البلوك”، رغم صدور قرار رسمي من محافظ المنيا منذ شهر مايو 2025 يمنع تحميل الركاب على سيارات ربع النقل، مؤكدًا أن هذا القرار لم يفعل على أرض الواقع.

غياب الإنارة وتحويل الطريق لاتجاه واحد زاد من خطورة الحادث
 

وأشار إلى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث يعاني من غياب تام للإنارة، فضلًا عن كونه طريقًا باتجاه واحد، ما يزيد من خطورته، خاصة في فترات الليل، مطالبًا بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للحوادث بدلًا من الاكتفاء بإقامة كمائن مؤقتة.

11حالة وفاة و9 مصابين بإصابات بالغة وحرجة في الحادث

وأضاف أن الحادث أسفر عن 11 حالة وفاة و9 مصابين بإصابات بالغة وحرجة، لافتًا إلى أن سائق سيارة البيك أب تمكن من القفز وإنقاذ نفسه قبل لحظة الاصطدام، وتم القبض عليه وعلى سائق التريلا على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأكد سطوحي أن أغلب الضحايا والمصابين من قرى الديابة وأبو جناح، التابعتين للوحدة المحلية ببني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص، وهو ما يعكس حجم المأساة التي ألمّت بأسر كاملة في تلك القرى.

مطالب بإقامة مطبات ودوريات مرورية دائمة بدلًا من الاكتفاء بالكمائن
 

ولتجنب كثرة الحوادث على ذلك الطريق شدد على أن الحل لا يقتصر على وجود كمين فقط، بل يتطلب إقامة مطبات صناعية، وتسيير دوريات مرورية دائمة ومتكاملة، إلى جانب إعادة إنارة الطريق بالكامل، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

حادثة المنيا وفاة ١١ عامل على طريق المنيا الطريق الصحراوي المنيا عمال محاجر المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

لامين يمال

الدردير يثير الجدل بمقارنة لامين يامال بـ شيكابالا

خالد عبد الفتاح

الاتحاد السكندري يحصل على خدمات خالد عبد الفتاح

بلعمري

يصل القاهرة بعد نهاية أمم أفريقيا.. المغربي يوسف بالعمري أهلاوي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد