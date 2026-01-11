الهواء له فلتاته | عمرو أديب يعتذر عن عدم متابعته خبر وفاة 11 عاملا بالمنيا.. ويكشف السبب

اعتذر الإعلامي عمرو أديب عن عدم متابعته خبر وفاة 11 عاملًا على طريق المنيا أمس، مشيرًا إلى انشغاله بهدف التقدم لمنتخب مصر للنجم محمد صلاح.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «بالأمس ارتكبت خطأً غير مقصود، ولكنه يعود إلى عدم القدرة في لحظة الهواء على متابعة الخبر الحزين لوفاة 11 عاملًا على طريق المنيا، وانشغالي دون تفكير في هدف التقدم لمحمد صلاح.. أقدم الاعتذار لأهالي المتوفين».

وأضاف: «والاعتذار واجب لكل المشاهدين، فبعد كل هذه الأعوام؛ ما زال الهواء له فلتاته، عزائي الوحيد أنني قمت بالاتصال مرة أخرى، وغطيت الخبر المفجع، أخطأت، وأعتذر مرة أخرى».



