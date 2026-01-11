قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
إيران تشتعل وتهديدات عسكرية لأمريكا وإسرائيل.. المتظاهرون يحرقون مساجد ومصاحف والنظام يرد بالاعتقالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو أديب يطلق استغاثة لإنقاذ شيرين عبدالوهاب.. ونقيب الممثلين يطمئن جمهورها

إسراء صبري

أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل والقلق بعد تعليقه على اختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها تمر بظروف صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل لمساندتها، وذلك قبل أن يخرج نقيب المهن التمثيلية ليوضح حقيقة وضعها الصحي ومكان تواجدها.

عمرو أديب: شيرين محتاجة مساعدة

وجه عمرو أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية MBC مصر، رسالة استغاثة قائلًا: «يا نلحقها يا ما نلحقهاش.. شيرين عبد الوهاب محتاجة حد يدخل ويساعدها، عايزين نلحقها، الست محتاجة المساعدة».

وأضاف أن هناك أشخاصًا يعلمون مكان تواجد شيرين وحالتها الصحية، مطالبًا بضرورة التدخل السريع لإنقاذها، قائلًا: «أنقذوها يا جماعة، دي محتاجة حد يدخل، بصّوا لها كإنسانة قبل ما تكون فنانة».

«يكفي شرف المحاولة»

واستطرد عمرو أديب مؤكدًا أنه أطلق هذه الرسالة بدافع إنساني، موضحًا: «أنا بقول كده علشان أكون عرفت حاجة وبلغتها وقولتها، في شيء ما بيحصل، وربنا يحرك حد وينقذها.. الحقوا شيرين عبد الوهاب، ويكفي شرف المحاولة إننا قولنا وأطلقنا الاستغاثة علشان حد يساعدها».


أشرف زكي يطمئن الجمهور

من جانبه، نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما أثير حول اختفاء شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها تتواجد حاليًا في منزلها وبحالة جيدة.

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، أنه التقى بالفنانة شيرين عبد الوهاب وحاول إقناعها بالخروج، مشيرًا إلى أنها قالت له خلال اللقاء: «هكلمك وأقولك إمتى نخرج».

دعم من وزارة التضامن

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ستتولى تقديم الدعم اللازم للفنانة شيرين عبد الوهاب، في إطار الاهتمام بحالتها وتوفير المساندة المطلوبة لها خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك في ظل حالة من التعاطف الواسع من الجمهور والمتابعين، الذين أعربوا عن تمنياتهم بعودة شيرين عبد الوهاب سريعًا إلى جمهورها واستقرار حالتها النفسية والصحية.

