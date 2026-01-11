عمرو أديب يطلق استغاثة لإنقاذ شيرين عبدالوهاب.. ونقيب الممثلين يطمئن جمهورها

أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل والقلق بعد تعليقه على اختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها تمر بظروف صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل لمساندتها، وذلك قبل أن يخرج نقيب المهن التمثيلية ليوضح حقيقة وضعها الصحي ومكان تواجدها.

عمرو أديب: شيرين محتاجة مساعدة

وجه عمرو أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية MBC مصر، رسالة استغاثة قائلًا: «يا نلحقها يا ما نلحقهاش.. شيرين عبد الوهاب محتاجة حد يدخل ويساعدها، عايزين نلحقها، الست محتاجة المساعدة».

وأضاف أن هناك أشخاصًا يعلمون مكان تواجد شيرين وحالتها الصحية، مطالبًا بضرورة التدخل السريع لإنقاذها، قائلًا: «أنقذوها يا جماعة، دي محتاجة حد يدخل، بصّوا لها كإنسانة قبل ما تكون فنانة».

«يكفي شرف المحاولة»

واستطرد عمرو أديب مؤكدًا أنه أطلق هذه الرسالة بدافع إنساني، موضحًا: «أنا بقول كده علشان أكون عرفت حاجة وبلغتها وقولتها، في شيء ما بيحصل، وربنا يحرك حد وينقذها.. الحقوا شيرين عبد الوهاب، ويكفي شرف المحاولة إننا قولنا وأطلقنا الاستغاثة علشان حد يساعدها».



أشرف زكي يطمئن الجمهور

من جانبه، نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما أثير حول اختفاء شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها تتواجد حاليًا في منزلها وبحالة جيدة.

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، أنه التقى بالفنانة شيرين عبد الوهاب وحاول إقناعها بالخروج، مشيرًا إلى أنها قالت له خلال اللقاء: «هكلمك وأقولك إمتى نخرج».

دعم من وزارة التضامن

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ستتولى تقديم الدعم اللازم للفنانة شيرين عبد الوهاب، في إطار الاهتمام بحالتها وتوفير المساندة المطلوبة لها خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك في ظل حالة من التعاطف الواسع من الجمهور والمتابعين، الذين أعربوا عن تمنياتهم بعودة شيرين عبد الوهاب سريعًا إلى جمهورها واستقرار حالتها النفسية والصحية.