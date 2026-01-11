الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

علق الإعلامي عمرو أديب ، عن اختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب: يا نلحقها يا مانلحقهاش.. شيرين عبد الوهاب محتاجة حد يدخل ويساعدها عايزين نلحقها الست محتاجة المساعدة.

وتابع خلال تقديمه برنامجه «الحكاية » المذاع على فضائية MBC MASR : فى ناس عارفة شيرين فين وحالتها عاملة إزاي .. أنقذوها يا جماعة دي محتاجة حد يدخل بصولها كإنسانة قبل ما تكون فنانة.

واستطرد أديب: أنا بقول كده علشان أكون عرفت حاجة وبلغتها وقولتها.. هناك شئ ما يحدث وربنا يحرك حد ما وينقذها .. الحقوا شيرين عبد الوهاب ويكفي شرف المحاولة إننا قولنا وأطلقنا الاستغاثة علشان حد ما يساعدها.

وتابع أديب: الناس بتسأل شيرين فين .. دي فنانة غير عادية فين ناس تستحق المحاولة وإننا نقف بجانبها.. أنا عارف الناس عارفة شيرين فين وإيه فا أرجوكم وأتوسل إليكم حد ينقذها مافيش وزارة مسئولة عن الكلام ده وزارة التضامن الاجتماعي أو دكتور أو مستشفى تساعدها.