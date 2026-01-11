بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهور الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية يتحدث عن غيابها عن الساحة الفنية والإعلامية منذ فترة، موجهًا نداءً للجمهور أو أي جهة للتواصل معها أو الاطمئنان على وضعها.

استغاثة عمرو اديب



وفي مقطع الفيديو الذي نشره أديب، عبر عن قلقه الشديد على الحالة النفسية لشيرين، مشيرًا إلى أن عدم ظهورها المستمر أثار العديد من التساؤلات حول وضعها الصحي، دون أن يقدم أي معلومة طبية مؤكدة.



تفاصيل الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

وبعد انتشار الفيديو خرج أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ليطمئن الجمهور، مؤكّدًا أن شيرين تقيم في منزلها وأنها بخير صحيًا، لكنها تفضل في الوقت الحالي عدم الخروج أو الظهور الإعلامي، وذلك بسبب حالتها المزاجية السيئة وعدم رغبتها في التواصل المباشر مع أي شخص خارج أسرتها.



وفي ظل غيابها عن الأنظار، نجحت ابنة شيرين في أن تصبح حديث الجمهور بعد نشرها فيديو تغني فيه أغنية والدتها الشهيرة "على بالي"، وهو الفيديو الذي شهد تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره العديد من متابعي الفنانة رسالة دعم معنوي لأمها في هذه الفترة.



وبهذا، يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، فيما يبقى الترقب مستمرًا لمعرفة موعد عودتها إلى الظهور الفني بعد فترة من العزلة، وسط دعوات من محبيها وأصدقائها للفنانة بالراحة والاطمئنان النفسي قبل العودة إلى نشاطها الطبيعي.