قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار
إبراهيم عبد الجواد: سعيد لحسام حسن بعد التألق أمام كوت ديفوار
جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا
بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية
11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو
العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
انتخابات المهندسين 2026.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
ريهام قدري

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهور الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية يتحدث عن غيابها عن الساحة الفنية والإعلامية منذ فترة، موجهًا نداءً للجمهور أو أي جهة للتواصل معها أو الاطمئنان على وضعها.

استغاثة عمرو اديب 


وفي مقطع الفيديو الذي نشره أديب، عبر عن قلقه الشديد على الحالة النفسية لشيرين، مشيرًا إلى أن عدم ظهورها المستمر أثار العديد من التساؤلات حول وضعها الصحي، دون أن يقدم أي معلومة طبية مؤكدة.
 

تفاصيل الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب 

 وبعد انتشار الفيديو خرج أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ليطمئن الجمهور، مؤكّدًا أن شيرين تقيم في منزلها وأنها بخير صحيًا، لكنها تفضل في الوقت الحالي عدم الخروج أو الظهور الإعلامي، وذلك بسبب حالتها المزاجية السيئة وعدم رغبتها في التواصل المباشر مع أي شخص خارج أسرتها.


وفي ظل غيابها عن الأنظار، نجحت ابنة شيرين في أن تصبح حديث الجمهور بعد نشرها فيديو تغني فيه أغنية والدتها الشهيرة "على بالي"، وهو الفيديو الذي شهد تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره العديد من متابعي الفنانة رسالة دعم معنوي لأمها في هذه الفترة.


وبهذا، يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، فيما يبقى الترقب مستمرًا لمعرفة موعد عودتها إلى الظهور الفني بعد فترة من العزلة، وسط دعوات من محبيها وأصدقائها للفنانة بالراحة والاطمئنان النفسي قبل العودة إلى نشاطها الطبيعي.

شيرين عبد الوهاب أزمة شيرين عبد الوهاب الأزمة الصحية لشيرين عبد الوهاب استغاثة عمرو اديب الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب ابنة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يهنئ منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

محافظ بورسعيد يهنئ منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بمديرية الزراعة

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: استرداد 1669 فدان أملاك دولة وإزالة 98 تعديا بـ6 مراكز

بالصور

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد