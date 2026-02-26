ضمن حملة إفطار صائم.. نائب محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار

شارك محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني المقام بمدينة بالخارجة.



حيثُ نقل كجك تحيات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد وتهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُشيدًا بالمبادرة التي تستهدف توزيع ٨٥٠ وجبة إفطار جاهزة يوميًا و٦٠٠ وجبة سحور للأسر الأولى بالرعاية والوافدين على مدار الشهر الكريم من خلال توزيع الوجبات على المنازل أو تقديمها جاهزة بمائدة إفطار الصائمين، مثمنًا جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف العبء عن الفئات المُستحقة ودعم الوافدين.