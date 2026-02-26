الأحد.. انطلاق دورة الاستيراد بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين مساعد اتحاد الغرف التجارية، موعد انطلاق دورة الاستيراد ، تحت رعاية اتحاد الغرف التجارية.



من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الاحد هو موعد انطلاق دورة الاستيراد والتي تستمر حتى يوم الخميس عبر برنامج زوم بمشاركة 24 متدرب.

وأوضح أكرم الشافعي، أن البرنامج التدريبي يستهدف إضافة المهارات الفنية والقانونية للتجار والمصنعين اللازمة لاختراق الأسواق الدولية.

يشارك في البرنامج التدريبي نخبة من الأكاديميين والخبراء الممارسين في مجالات التجارة الدولية والاستيراد.

ويجري في اليوم الأخير اختبار للمتدربين المشاركين، ويحصلون علي شهادات اجتياز دورة الاستيراد المعتمدة.

ويتمني مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية التوفيق للتجار المشاركين في الدورات المهنية التي تقدمها الغرفة تحت رعاية اتحاد الغرف التجارية.