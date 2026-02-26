قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب ترسخ رؤية إستراتيجية لبناء الإنسان المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة.

وأوضح نوح، في تصريحات له، أن تأكيد الرئيس على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التدريب المستمر ونقل المعرفة وتطوير المهارات، يمثل أحد أهم محركات تحسين الأداء المؤسسي، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الجهاز الإداري للدولة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومرونة، ومواكبة التحديات المتسارعة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، عبر برامج تدريبية متطورة تقوم على أسس علمية حديثة، وتسهم في تخريج قيادات قادرة على الإدارة الرشيدة واتخاذ القرار وفق معايير مهنية عالية.

كما ثمّن النائب توجيهات الرئيس بالاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي كأدوات رئيسية لتحديث منظومة العمل الحكومي، مؤكدًا أن الالتزام بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية وخطط الأكاديمية، إلى جانب تدشين شراكات استراتيجية إقليمية ودولية مع مؤسسات مرموقة ذات أهداف مشتركة، من شأنه تعزيز تبادل الخبرات ومشاركة الموارد، وضمان تحقيق نتائج متميزة في وقت أقصر وبأعلى درجات الكفاءة.

وشدد النائب محمد نوح على أن دعم القيادة السياسية لمنظومة التدريب والتأهيل يعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

منحة مجانية

شهادات معتمدة .. التنافسي للتعلم الإلكتروني يعلن عن منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي

وزير الكهرباء وقيادات الوزارة

وزير الكهرباء يشارك العاملين والقابضة والمصرية للنقل إفطارهم الجماعي .. صور

وزير الزراعة

من القطن إلى «وصف مصر».. تطوير شامل يعيد المتحف الزراعي إلى الواجهة

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

