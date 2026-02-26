برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب ترسخ رؤية إستراتيجية لبناء الإنسان المصري

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة.

وأوضح نوح، في تصريحات له، أن تأكيد الرئيس على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التدريب المستمر ونقل المعرفة وتطوير المهارات، يمثل أحد أهم محركات تحسين الأداء المؤسسي، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الجهاز الإداري للدولة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومرونة، ومواكبة التحديات المتسارعة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، عبر برامج تدريبية متطورة تقوم على أسس علمية حديثة، وتسهم في تخريج قيادات قادرة على الإدارة الرشيدة واتخاذ القرار وفق معايير مهنية عالية.

كما ثمّن النائب توجيهات الرئيس بالاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي كأدوات رئيسية لتحديث منظومة العمل الحكومي، مؤكدًا أن الالتزام بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية وخطط الأكاديمية، إلى جانب تدشين شراكات استراتيجية إقليمية ودولية مع مؤسسات مرموقة ذات أهداف مشتركة، من شأنه تعزيز تبادل الخبرات ومشاركة الموارد، وضمان تحقيق نتائج متميزة في وقت أقصر وبأعلى درجات الكفاءة.

وشدد النائب محمد نوح على أن دعم القيادة السياسية لمنظومة التدريب والتأهيل يعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن.