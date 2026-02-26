قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور وتطبيق أي زيادة بالتوازي

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

طالب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن بنها وكفر شكر وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، برفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالحد الأدنى للأجور وزيادته بالتوازي، مع وضع آلية ملزمة للمراجعة الدورية بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال إمام، إن أصحاب المعاشات يُعدّون من أكثر الفئات تضررًا في ظل تصاعد الأعباء المعيشية بصورة غير مسبوقة، مؤكدًا أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن وقدموا سنوات طويلة من العمل والإنتاج، ولا يجوز أن تكون نهاية رحلة عطائهم معاناة يومية في توفير الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن أصحاب المعاشات هم “آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا الكبار الذين تعبوا من أجل الدولة المصرية”، مشددًا على أن كرامتهم يجب أن تكون محل أولوية قصوى في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالوعود، بل يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لضمان حقوق أصحاب المعاشات، داعيًا إلى تحرك سريع من جانب الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة تكفل حياة كريمة لهم.

وأشار إمام إلى أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل التزام دستوري وأخلاقي يجب أن يُترجم إلى قرارات واضحة وفورية، لافتًا إلى أنه سيستخدم كل الأدوات الرقابية والتشريعية المتاحة داخل البرلمان حتى يتحقق هذا المطلب الذي وصفه بـ"الحق العادل والمستحق".

واختتم بيانه بالتأكيد على أن “كرامة أصحاب المعاشات خط أحمر”، داعيًا إلى تحرك عاجل يراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة.

المعاشات الحد الادنى للمعاشات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

نائب محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد