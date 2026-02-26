نائب يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور وتطبيق أي زيادة بالتوازي

طالب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن بنها وكفر شكر وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، برفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالحد الأدنى للأجور وزيادته بالتوازي، مع وضع آلية ملزمة للمراجعة الدورية بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال إمام، إن أصحاب المعاشات يُعدّون من أكثر الفئات تضررًا في ظل تصاعد الأعباء المعيشية بصورة غير مسبوقة، مؤكدًا أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن وقدموا سنوات طويلة من العمل والإنتاج، ولا يجوز أن تكون نهاية رحلة عطائهم معاناة يومية في توفير الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن أصحاب المعاشات هم “آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا الكبار الذين تعبوا من أجل الدولة المصرية”، مشددًا على أن كرامتهم يجب أن تكون محل أولوية قصوى في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالوعود، بل يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لضمان حقوق أصحاب المعاشات، داعيًا إلى تحرك سريع من جانب الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة تكفل حياة كريمة لهم.

وأشار إمام إلى أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل التزام دستوري وأخلاقي يجب أن يُترجم إلى قرارات واضحة وفورية، لافتًا إلى أنه سيستخدم كل الأدوات الرقابية والتشريعية المتاحة داخل البرلمان حتى يتحقق هذا المطلب الذي وصفه بـ"الحق العادل والمستحق".

واختتم بيانه بالتأكيد على أن “كرامة أصحاب المعاشات خط أحمر”، داعيًا إلى تحرك عاجل يراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة.