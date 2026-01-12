تحرير 259 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لضبط منظومة الدعم، والتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 259 مخالفة تموينية متنوعة في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية والبدالين التموينيين.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 208 مخالفات، تنوعت ما بين ضبط تجميع 475 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 91 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و24 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب تحرير محاضر تجميع وتبديد دقيق بلدي مدعم، شملت مصادرة 61 شيكارة دقيق قبل التصرف فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 24 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات تقدر بنحو 1.5 طن علف، وربع طن دقيق أبيض حر، ومواد غذائية متنوعة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحوم مصنّعة، ودواجن، وكبدة، ومخ، وجمبري، إلى جانب محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر إدارة محطة وقود بدون ترخيص، ومصادرة كمية من المواد البترولية المضبوطة.

أما في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، فقد تم تحرير 26 محضرًا، شملت ضبط ومحاولة تجميع سلع تموينية مدعمة من بينها 302 كجم سكر، و337 كجم مكرونة، و82 زجاجة زيت طعام قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب مخالفات الغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن الأسعار والمقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ماكينة صرف، وعدم إصدار بون صرف.