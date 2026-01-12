قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 259 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لضبط منظومة الدعم، والتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 259 مخالفة تموينية متنوعة في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية والبدالين التموينيين.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 208 مخالفات، تنوعت ما بين ضبط تجميع 475 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 91 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و24 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب تحرير محاضر تجميع وتبديد دقيق بلدي مدعم، شملت مصادرة 61 شيكارة دقيق قبل التصرف فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 24 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات تقدر بنحو 1.5 طن علف، وربع طن دقيق أبيض حر، ومواد غذائية متنوعة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحوم مصنّعة، ودواجن، وكبدة، ومخ، وجمبري، إلى جانب محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر إدارة محطة وقود بدون ترخيص، ومصادرة كمية من المواد البترولية المضبوطة.

أما في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، فقد تم تحرير 26 محضرًا، شملت ضبط ومحاولة تجميع سلع تموينية مدعمة من بينها 302 كجم سكر، و337 كجم مكرونة، و82 زجاجة زيت طعام قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب مخالفات الغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن الأسعار والمقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ماكينة صرف، وعدم إصدار بون صرف.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

الصحة تطلق برامج لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد