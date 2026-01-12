صحة المنيا: القوافل العلاجية قدمت خدماتها لأكثر من 81 ألف مواطن خلال 2025

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية وجودة الحياة لأهالي الريف المصري.

وأشار محافظ المنيا إلى أن مديرية الصحة والسكان قدمت خدمات طبية وتوعوية مجانية لـ 81 ألفًا و446 مواطنًا، من خلال القوافل الطبية المتنقلة التي تم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال عام 2025، بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، أن القوافل الطبية تستهدف التيسير على الفئات الأولى بالرعاية، من كبار السن، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الوصول بالخدمة الطبية إلى أماكن إقامتهم دون تحميلهم أعباء مادية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم خدمات التحاليل الطبية والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية التي تستدعي تدخلًا طبيًا متقدمًا إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال العلاج أو إجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

الوعي الصحي

وأضاف أن القوافل تهتم إلى الجانب العلاجي، بالجانب التوعوي من خلال عقد ندوات التثقيف الصحي والتوعية الوقائية، لتوعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، ومفاهيم الصحة العامة، والتغذية السليمة، والصحة الإنجابية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين.