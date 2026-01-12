قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
محافظات

محافظ المنيا: إعلان «عروس الصعيد» عاصمة للثقافة المصرية الحدث الأبرز عام 2025

وزير الثقافة ومحافظ المنيا
وزير الثقافة ومحافظ المنيا
ايمن رياض

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إعلان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اختيار محافظة المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، يُعد الحدث الثقافي الأبرز الذي شهدته المحافظة، ويعكس مكانتها التاريخية والحضارية، ودورها المحوري في دعم الإبداع والفنون وبناء الوعي المجتمعي.

وأوضح المحافظ أن هذا الإعلان جاء خلال انعقاد الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، الذي استضافته محافظة المنيا بنهاية عام 2024 تحت عنوان «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور»، والتي حملت اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني، بما يؤكد الثقل الثقافي للمحافظة ومكانتها على خريطة الثقافة المصرية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن عام 2025 شهد زخمًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، التي استهدفت مختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب ونساء وذوي الهمم، مع التركيز على القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجًا، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الثقافية.

واستعرض تقرير فرع ثقافة المنيا الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار عام 2025، حيث تم تنفيذ 1269 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، استفاد منها أكثر من 140 ألفًا و766 مواطنًا، وتنوعت الأنشطة بين محاضرات وندوات توعوية، وورش فنية وأدبية، وأمسيات ثقافية، واحتفاليات وطنية، ولقاءات دينية، ومبادرات ومسابقات، ومعارض كتب وفنون تشكيلية، ومنتديات ثقافية، وأنشطة تمكين ثقافي ونوادي المرأة، إلى جانب ورش الأشغال الحرفية والتراثية، والمسرح ومسرح العرائس، والقوافل الثقافية والمسرح المتنقل، ونوادي التكنولوجيا، وورش الحكي والفنون التشكيلية، بما يسهم في تنمية المهارات الإبداعية وترسيخ الهوية الثقافية.

كما شهدت المحافظة انطلاق فعاليات الملتقى الأول للمبدع الصغير «مواهبنا مستقبلنا»، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسرح محافظة المنيا، ضمن جائزة المبدع الصغير، بهدف دعم واكتشاف الأطفال والشباب الموهوبين في مختلف المجالات الفنية، واستمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

وفي السياق ذاته، اختُتم عام 2025 باستضافة مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة، التي حملت اسم دورة المخرج الكبير خالد جلال – صانع النجوم، وترأس شرفيًا المهرجان الفنان حمزة العيلي ابن محافظة المنيا، وذلك ضمن فعاليات «المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025»، بمشاركة أكثر من 200 فنان وفنانة، وتقديم عروض مسرحية من 9 دول و4 محافظات مصرية، وبحضور نخبة من نجوم المسرح المصري والعربي، حيث شهد حفل الختام تكريم الفنان القدير أشرف عبد الباقي وكوكبة من الفنانين المصريين والعرب.

وأكد المحافظ أن المنيا تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية، لما لها من دور فاعل في تنشيط الحركة الثقافية، واكتشاف المواهب، وتعزيز السياحة الثقافية، مشددًا على استمرار دعم الدولة للثقافة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والوعي المجتمعي.
بدء حملة استثنائية للحد من الأمراض 

المنيا محافظ المنيا وزير الثقافة

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

محمد صلاح

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا بشأن مباراة مصر والسنغال

الاهلي

شوبير: انفراجة كبيرة .. انتهاء أزمة السيولة المالية في الأهلي

منتخب مصر

6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

