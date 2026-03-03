قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب
رويترز : سماع دوي انفجار كبير في دبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصالات سرية لترامب مع أكراد إيران .. تحركات لاستغلال ضعف طهران

اتصالات سرية لترامب مع أكراد إيران.. تحركات لاستغلال ضعف طهران
اتصالات سرية لترامب مع أكراد إيران.. تحركات لاستغلال ضعف طهران
ملك ريان

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحركات جديدة للرئيس الأميركي  دونالد ترامب، تضمنت اتصالات مباشرة مع قادة أكراد داخل إيران، إضافة إلى تواصله مع شخصيات محلية أخرى، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لاستثمار ما تعتبره بعض الدوائر الأميركية “حالة الضعف” التي تمر بها طهران لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

 وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن هذه الاتصالات تأتي في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الخلافات حول الملف النووي الإيراني، والاتهامات المتبادلة بشأن زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن ترامب يسعى إلى بناء قنوات تواصل مع أطراف داخل إيران قد يكون لها تأثير في المشهد الداخلي، خصوصًا في المناطق ذات الحساسية القومية مثل المناطق الكردية.

 ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، إن تأكدت تفاصيلها، تعكس توجّهًا أميركيًا قديمًا يقوم على دعم قوى محلية معارضة أو مكونات قومية يمكن أن تشكل ورقة ضغط على النظام الإيراني. فالأكراد في إيران، الذين يتركزون في الشمال الغربي للبلاد، لطالما كانت لهم مطالب سياسية وثقافية خاصة، ما يجعلهم عنصرًا حاضرًا في أي معادلة تتعلق بمستقبل التوازنات الداخلية.

 في المقابل، من المتوقع أن تنظر طهران إلى هذه التحركات باعتبارها تدخلاً مباشرًا في شؤونها الداخلية، وهو ما قد يزيد من حدة التصعيد السياسي والإعلامي بين الجانبين. وكانت السلطات الإيرانية قد حذرت مرارًا من أي محاولات خارجية لإثارة الاضطرابات أو استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية.

 وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من السيولة السياسية والأمنية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران نتيجة العقوبات، إلى جانب التوترات الإقليمية المتصاعدة. ويعتقد محللون أن أي تحرك أميركي باتجاه المكونات القومية داخل إيران قد يحمل رسائل مزدوجة، إحداها موجهة إلى الداخل الإيراني، والأخرى إلى القوى الإقليمية والدولية المعنية بملف طهران.

 وبينما لم تصدر تعليقات رسمية فورية من الجانبين بشأن ما ورد في التقرير، فإن هذه الأنباء تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على جولة جديدة من الضغوط السياسية غير التقليدية، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران على أكثر من مسار.

ترامب امريكا عاجل عواجل ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

بامية باللحمة

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

فراخ مشوية

هنفطر إيه النهاردة.. الفراخ المشوية وشوربة دجاج بالكريمة والكنافة العادية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات : أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان .. هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟

بالصور

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد