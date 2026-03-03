قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب
رويترز : سماع دوي انفجار كبير في دبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يدرس دعم جماعات مسلحة لإسقاط النظام الإيراني

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية دعم جماعات مسلحة داخل إيران مستعدة للعمل على الإطاحة بنظام آية الله.

بحسب مصادر في واشنطن، فأن الهدف من ذلك هو تحويل الفصائل الداخلية إلى قوة برية تعمل على زعزعة استقرار النظام في طهران.

يأتي ذلك في إطار محاولاته استغلال أي ضعف محتمل في السلطة الإيرانية، حيث أجرى ترامب مؤخراً محادثات مع قادة أكراد في إيران واستمر في التواصل مع قادة محليين آخرين.

ورغم هذه التحركات، أكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن تقديم الدعم، سواء كان تسليحاً أو تدريباً أو دعماً استخباراتياً، للجماعات المعارضة للنظام الإيراني.

بحسب مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية، فإن ترامب مستعد للنظر في تقديم الدعم، في هذه المرحلة بشكل أساسي على الصعيدين الخطابي والسياسي، لجماعات المعارضة الإيرانية التي تحمل السلاح في محاولة للإطاحة بقيادة البلاد. وقد تُشكل هذه الخطوة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية للبيت الأبيض، محولةً الجهات الفاعلة المحلية إلى قوة برية مدعومة من واشنطن.

في المقابل، أبرز الجيش الإيراني قدراته الدفاعية، معلناً تدمير 35 طائرة مسيرة متطورة تابعة "للعدو" منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن إمكاناته تتجاوز بكثير توقعات خصومه.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن الصمود والقدرة على تنفيذ هجمات هجومية أطول مما توقعت الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن كامل ترسانتها العسكرية المتقدمة لم تُكشف بعد، وأن استخدامها سيكون تدريجياً وفق تطورات الميدان.

كما نقلت وكالة تسنيم عن نائب وزير الدفاع الإيراني أن بلاده تمتلك قدرة دفاعية وصمود طويل الأمد تفوق بكثير تقديرات العدو، في رسالة واضحة عن ثقة طهران باستراتيجيتها العسكرية واستعداداتها المستقبلية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم جماعات مسلحة داخل إيران إيران الإطاحة بنظام آية الله أكراد في إيران الجيش الإيراني

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

