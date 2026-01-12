محافظ المنيا: مشروعات برنامج التنمية المحلية تُتوج إنجازات تطوير الخدمات والبنية الأساسية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تمثل أحد أبرز نماذج النجاح في تطوير منظومة الإدارة المحلية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد تتويجًا حقيقيًا لجهود متراكمة أسهمت في تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المنيا.

وأوضح المحافظ أن البرنامج نجح في إحداث نقلة نوعية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، شملت مجالات الطرق والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والريفية، بما انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المواطن بات يشعر بثمار هذه المشروعات في حياته اليومية.

تجربة متميزة

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا حققت تجربة متميزة ضمن البرنامج، من خلال تطبيق منهج مؤسسي متكامل أسهم في رفع كفاءة التخطيط المحلي، وتحسين أداء الوحدات المحلية، وتطوير الهياكل التنظيمية للقرى، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما دعم سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة منها.

وأضاف المحافظ أن مشروعات البرنامج أسهمت في تمكين الإدارة المحلية، ودعم قدراتها الفنية والإدارية، والتحول من العمل التقليدي إلى نهج تنموي قائم على التخطيط والمتابعة وقياس الأثر، فضلًا عن دعم المشروعات الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد أن البرنامج أولى اهتمامًا خاصًا بالفئات المستهدفة، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة نحو 48% من إجمالي المستفيدين، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مسارات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأوضح محافظ المنيا أن النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي اختُتمت أعمالها خلال عام 2025، تمثل أساسًا قويًا للبناء عليها خلال المراحل المقبلة، مشددًا على حرص المحافظة على توظيف الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية لتسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات، وبما يتكامل مع مبادرة «حياة كريمة» ورؤية مصر 2030.

واختتم اللواء عماد كدواني تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في إطار برنامج التنمية المحلية يعكس رؤية الدولة في بناء إدارة محلية عصرية وقادرة، ويؤكد أن الاستثمار في بناء القدرات المحلية هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة يشعر بها المواطن في كل قرية ومدينة على أرض محافظة المنيا.