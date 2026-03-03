الدولار يتخطى 50 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الأخضر اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعا جديدا خلال التعاملات اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

اسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في جميع البنوك العاملة في مصر وفقًا لآخر البيانات .

وسجل الدولار أعلى سعر للبيع عند مستوى 50.01 جنيه في بنك القاهرة، مقابل 49.91 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع في غالبية البنوك بين 49.88 جنيه و49.98 جنيه.

سعر صرف الدولار

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.78 جنيه للشراء و49.88 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

وفي عدد من البنوك الأخرى من بينها الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، سجل الدولار نحو 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه ونص للبيع.

كما سجل في بنوك فيصل الإسلامي، وقطر الوطني الأهلي، وتنمية الصادرات، والكويت الوطني، وكريدي أجريكول، وأبوظبي التجاري، والبركة، مستويات قرب 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.