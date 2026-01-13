قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تنطلق 17 يناير.. 120 ألف طالب يؤدون الامتحانات بنظام البوكليت داخل 505 لجان بالمنيا

محافظ المنيا يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنيا يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات التعليمية التسع، ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026، بحضور صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انعقادها يوم السبت 17 يناير الجاري.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ  كافة القواعد والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بنظام المراقبة والملاحظة، واستلام مظاريف الأسئلة، وانتظام عمل فرق توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية وعدم حدوث أي معوقات.
 

كما تم التأكيد بشكل قاطع على منع حمل أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لتوفير بيئة امتحان آمنة ومنضبطة، تكفل حقوق الطلاب وتساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء ملائمة.
 

امتحانات االشهادة الاعدادية

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و925 طالبًا وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة. لافتا الى أن امتحانات هذا العام ستُعقد بنظام البوكليت، بإجمالي 4 نماذج للامتحان، وذلك في إطار توجيهات الوزارة لتطوير منظومة التقييم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

محافظ المنيا مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الاعدادية نظام البوكليت

