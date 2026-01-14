قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
محافظ المنيا يقرر صرف 10 آلاف جنيه لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي

ايمن رياض

قرر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة من ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي كمساعدات عاجلة من خلال الجمعيات الأهلية، بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات المقررة طبقًا للقرار الوزاري المنظم للإغاثات والنكبات.
وذلك خلال تقديمه واجب العزاء بقرية الديابة مركز أبوقرقاص لأسر عمال المحاجر المتوفين في حادث تصادم سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها مع سيارة نقل، والذي أسفر عن وفاة 11 حالة وإصابة 9 آخرين، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بالأسر، حرص الدولة على الوقوف بجانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة كمساعدات عاجلة من خلال الجمعيات الأهلية، بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات المقررة طبقًا للقرار الوزاري المنظم للإغاثات والنكبات.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا و هشام الضوى رئيس مركز و مدينة ابوقرقاص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما بحث محافظ المنيا مع أسر المتوفين والمصابين مطالبهم واحتياجاتهم، موجّهًا بدراسة سبل تمكينهم اقتصاديًا، وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي اللازمة، بما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة، ويحقق لهم قدرًا من الاستقرار المعيشي.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، لتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، والتخفيف من آثار الحادث.

ومن جانبه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن الجمعية الشرعية وجمعية الهلال الأحمر المصري بالمنيا قاما بالفعل بصرف مساعدات عاجلة لكل مصاب، ولكل أسرة من أسر المتوفين، ومساعدات شهرية لأسر المتوفين والمصابين من جمعية الربانيه أبوقرقاص في إطار الدور المجتمعي والتكافلي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا واجب العزاء حادث

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

