مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية
حصار الضفة.. إسرائيل تغلق كل المعابر وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس
نيويورك تايمز: قرار ترامب بالمواجهة مع إيران أكبر مقامرة خلال رئاسته لأمريكا
أخبار العالم

الأردن يعلن إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني

القسم الخارجي

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح الأجواء أمام كافة حركة الطيران المدني، بما يشمل الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، بعد الإغلاق الجزئي الذي تم تطبيقه منذ مساء أمس الاثنين. 

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن هذا القرار جاء عقب مراجعة دقيقة وتقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية في المملكة، مع مراعاة التطورات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على سلامة حركة الطيران.

المعايير الدولية

وأوضح الفرجات أن إعادة فتح الأجواء اتُّخذت بعد دراسة معمقة للمخاطر بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، مشدداً على أن القرار ينسجم مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني. 

وأضاف أن الهيئة تضع سلامة المسافرين وطاقم الطائرات وحماية المجال الجوي على رأس أولوياتها، وأن الكوادر الفنية ستواصل مراقبة المستجدات الإقليمية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات احترازية قد تضمن استمرار العمليات الجوية بشكل آمن ومنتظم.

وأشار الفرجات إلى أن الهيئة تدعو المسافرين إلى التواصل المستمر مع شركات الطيران لمتابعة أي تحديثات تشغيلية أو تعديلات على جداول الرحلات، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية السريعة. وأكد أن الهيئة ملتزمة بتوفير بيئة طيران آمنة ومستقرة، تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي حيوي للملاحة الجوية، بما يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية للمملكة.

تداعيات الحرب مع إيران

يُذكر أن الإغلاق الجزئي للأجواء كان قد فرض مؤقتاً كإجراء احترازي لحماية المجال الجوي ومراقبة أي تطورات محتملة في المنطقة. ومع إعادة فتح الأجواء، أعربت شركات الطيران عن استعدادها لاستئناف رحلاتها بانتظام، بينما رحب المسافرون والجهات الاقتصادية بهذا القرار الذي يعزز ثقة الجمهور في قدرة الأردن على إدارة الأزمات وحماية حركة النقل الجوي بشكل آمن وفعال.

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

