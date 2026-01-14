قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوي.. صور

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء
ايمن رياض

قدم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واجب العزاء لأهالي ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ربع نقل تقل عددا من عمال المحاجر وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من كمين الصفا بالمنيا ، والذي أسفر عن مصرع 11 شخص وإصابة 9 آخرين.

ورافق المحافظ خلال قيامه بتأدية واجب العزاء بقرية الديابه بمركز أبوقرقاص، اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عددًا من عمال المحاجر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص وهم : رمضان. ف. ا     24 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج و كسر مضاعف بالساعد الايمن ، وحسين. ج. ن 23 سنه ويعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالقدم اليمني ، وعماد. م. ا 35     سنة ويعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسري ،وعاطف. ح. ع     24     سنة غيبوبة تامة وعلي. ص. ع 30     سنه غيبوبة تامه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 27 سنه     في غيبوبه تامة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 35 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – 13 سنه     غيبوبة تامة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر – حوالي 17  سنه     غيبوبة تامة

وضمت قائمة الوفيات رمضان. ع. ص     24    سنه، وعبد الدايم. خ. ح      25     سنه، ومحمد. ج. ن    40 سنه ، وفولى. خ. ف     30     سنة، وياسر. م. ع     30     سنه ومجهول الاسم والعنوان – ذكر  حوالي 25 سنه ، مجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     30     جثة هامدة ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي سنه     23 سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     20     سنه، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     40     سنة ، ومجهول الاسم والعنوان – ذكر حوالي     39 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إلى موقع حادث التصادم على الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا، وذلك فور تلقي مركز السيطرة بلاغًا بوقوع الحادث.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا أعمال الإسعاف والإنقاذ، يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا، حيث جرى الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إخلاء 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب 11 حالة وفاة، جرى نقل 8 حالات إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، و3 حالات إلى مستشفى الحميات .

وعقب ذلك، قام نائب المحافظ بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المنيا محافظ المنيا عزاء حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 45 فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 45 فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس

جانب من الاجتماع

مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في مارس

مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريك

مدير شؤون الأونروا في الضفة يحذر من تقويض الوكالة في القدس الشرقية

بالصور

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد