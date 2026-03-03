إعلام عبري: هجوم إسرائيلي يستهدف اجتماع مجلس الخبراء في قم الإيرانية

أفادت “القناة 12” العبرية بوقوع هجوم إسرائيلي استهدف اجتماع مجلس الخبراء الإيراني في مدينة قم، وذلك أثناء انعقاد جلسة للتصويت على اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي هاجم مبنى كان من المفترض أن يحتضن عملية انتخاب المرشد الأعلى الإيراني المقبل، مشيرة إلى أن المجلس يتألف من 88 عضواً، إلا أن عدد الحاضرين وقت الهجوم كان أقل بكثير.

من جهته، أفاد مراسل قناة “إيران إنترناشيونال” المعارضة بأن أعضاء مجلس الخبراء الذين اجتمعوا لاختيار بديل للمرشد الأعلى علي خامنئي تعرضوا لهجوم مباشر خلال عملية التصويت.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مصدراً أمنياً إسرائيلياً أكد استهداف مبنى في قم كان يضم اجتماع الخبراء المكلفين باختيار المرشد الأعلى، موضحة أن العملية نفذت أثناء التصويت.