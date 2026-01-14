قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة
الفصائل الفلسطينية تثمن جهود ترامب والوسطاء لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتشكر مصر والرئيس السيسي لدعم القضية
الإمام الأكبر: غاية ما أطمح إليه نصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيا كان دينه أو اعتقاده
صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة
الرئاسة الفلسطينية تثمن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الفصائل والقوى الفلسطينية من القاهرة تدعو مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان
قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر
محافظات

محافظ المنيا: حققنا المركز الثالث على الجمهورية في ملف التقنين بنسبة إنجاز 97%

محافظ المنيا يسلم العقود
محافظ المنيا يسلم العقود
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 97% في هذا الملف، وهو ما يعكس الجدية والحزم في الحفاظ على أملاك الدولة واستيداء حقوقها.

جاء ذلك خلال تسليم 200 عقد جديد لتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التقنين وتيسيرها على المواطنين، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود شعيب، مدير جهاز الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، والدكتور أمير زيدان، مدير الشئون القانونية، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المنتفعين.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، وضرورة استغلال الأراضي التي تم تقنينها بصورة قانونية تسهم في خدمة المواطن ودعم جهود الدولة التنموية، مؤكدًا أن التقنين يمثل ركيزة أساسية في خلق بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار والتنمية.

وحرص اللواء كدواني على الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين، موجّهًا الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة بحث أي معوقات قد تواجه إجراءات التقنين والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الدوله تبذل جهودًا مكثفة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار للمواطنين وفقًا للقانون.

واستعرض السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موضحًا أن محافظة المنيا حققت نسبة إنجاز بلغت 97%، بإجمالي متحصلات مالية تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه (حق الشعب)، ساهمت وتساهم في تنفيذ وإقامة المشروعات القومية والخدمية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تم استردادها لعدم الجدية بلغ 4222 طلبًا، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 275 ألف فدان، فيما تم التعاقد مع 4601 حالة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

يذكر أن نسبة الإنجاز في ملف التقنين بمحافظة المنيا كانت لم تتجاوز 18% في يوليو 2024، إلا أنه منذ تولى اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا المسئولية وبفضل تضافر الجهود والعمل المستمر تحقق هذا الإنجاز غير المسبوق، لتحتل المحافظة المركز الثالث على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 97%.

محافظ المنيا عقود الأملاك

