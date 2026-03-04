الكشف على 816 مواطنًا في قافلة طبية بقرية طوسون بالإسماعيلية

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية طوسون التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، حيث إلتقت مع فريق الطاقم الطبي، وإطمأنت على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالوحدة الصحية بطوسون يومي ٢ و٣ مارس ٢٠٢٦ قد نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ٨١٦ مواطنًا حيث إستقبلت ٣٥١ مواطن خلال يومها الأول وإستقبلت ٤٦٥ خلال يومها الثاني.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان، كما أكدت على دور التثقيف الصحي في تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل الوقاية من مرض السعار وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ١٧٢ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٤٧ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٢٩ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٨١ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٤٥ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ٢٠ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة ومعمل الطفيليات، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.