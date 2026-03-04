محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع تعبئة الغاز بمنطقة بلطيم الصناعية| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، شركة مصر لتعبئة الغازات "إيجي جاس" بالمنطقة الصناعية، بمدينة بلطيم، على مساحة 53 ألف متر مربع، بقوة 145عامل، لتوفير احتياجات المواطنين من اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون المحافظ للمشروعات، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور خالد الجبالي، مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أحمد الصفطي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفرالشيخ، والدكتور إمام السبيعي، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح مفصل من المحاسب صبحي محمد، مدير المصنع، حول طبيعية العمل، ومراحل تعبئة الأسطوانات، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 35 ألف أسطوانة غاز منزلى يوميًا حسب الإحتياج، ومن 1000 إلى 1800 إسطوانة 60 لتر" تجارى"، فضلًا عن تفقد المبني الإداري ومبني كهرباء القوى، وعدد من الأقسام بمصنع غاز بلطيم.

وشاهد محافظ كفر الشيخ، سيناريو حالة الطوارئ، ومواجهة الكوارث والأزمات، بدايةً بسماع جرس الإنذار قبل ملاحظة أي حالة طوارئ فيتم إخلاء المبني، وتدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق، وعمل إسعافات أولية، والتعامل مع خطط الإخلاء وقراءة خرائط مخارج الطوارئ، وتفقد نواحي بيئة عمل المنشأة وتجهيز طفايات الحريق والتي تضمن 2 طلبمة حريق بسعة 568 متر مكعب/ الساعة، وذلك لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العمال وتحقيق الطمأنينة، وذلك عن طريق الإخلاء وهو نقل الاشخاص من مكان العمل المعرض للخطر إلي مكان آمن بنهاية مسار الخروج واستكمال خطة الإخلاء ودور مجموعات الإخلاء لتأمين الأرواح والتعامل مع إصابات العمل.