65 فيلما من 33 دولة في الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن الأفلام المشاركة في دورته العاشرة، التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير، بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

ويصل عدد الأفلام المشاركة إلى 65 فيلما من 33 دولة.

ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين؛ مسابقة الأفلام الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، إلى جانب مسابقة أفلام ذات أثر، ومسابقة أفلام الجنوب، ومسابقة أفلام الورش التي يتنافس عليها صانعات وصناع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان في أسوان وأسيوط.

كما تتضمن الدورة العاشرة برنامج سينما الأطفال المخصص لطلبة المدارس بمحافظة أسوان.



مسابقة الأفلام الطويلة

يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة العاشرة لمهرجان أسوان 10 أفلام هي: "ولادة أخرى" من طاجكستان، و"كومبارسا" من جواتيمالا، و"دنيا" من تونس، و"المتعجّبون" من فرنسا، و"عاملها كسيدة" من هولندا، و"هجرة" وهو إنتاج مشترك بين السعودية ومصر والمملكة المتحدة، إلى جانب فيلمي "صيف جايا" و"البارونات"، وهما إنتاج مشترك بين دولتي فرنسا وبلجيكا، وفيلم "ابنة الكوندور" وهو إنتاج مشترك بين بوليفيا وبيرو وأوروجواي، وفيلم "البيت البرتغالي"، وهو إنتاج مشترك بين البرتغال وإسبانيا.

مسابقة الفيلم القصير

ويعرض في مسابقة الفيلم القصير 21 فيلما هي: "باقي الليل"، "من أعلى الأصوات" من مصر، "هذا البيت لنا" من فلسطين، "ما لم تقله الجدران" من السودان، "انفجر الجحيم في اليوم السابق" من تركيا، "فتاة عيد الميلاد" من الإمارات، "ارتزاز" من السعودية، "عم تسبح" من لبنان، "القمر الخفي" من إيران، "أهوجادا" من الأرجنتين، "النموذج الكانيبالي" من إيطاليا، "مجنونة بك" من إسبانيا، "الكلب والذئب" من جمهورية التشيك، "القطع" من بولندا، "لقد قضينا وقتًا ممتعًا" من فرنسا.

كما يشارك أيضاً بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم "ريح في الرماد" من الصين، "الجدار الرقيق" من بيرو، "كرسي اسمه مورا" وهو إنتاج مشترك بين هندوراس والأرجنتين، "علي" وهو إنتاج مشترك بين الفلبين وبنجلاديش، "مانجو" وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا، و"المينة" وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وقطر والمغرب.

مسابقة أفلام ذات أثر

ويتنافس علي جوائز مسابقة أفلام ذات أثر 9 أفلام مصرية هي: "الدرج، "على طريقة أمي"، "فايزة"، "تهويدة ما بعد النوم"، "ياللا عجل"، "بين دارين"، "نص ضل"، "الفراشة"، و"السيدة بسيمة.

مسابقة أفلام الجنوب

كما يعرض في مسابقة أفلام الجنوب 10 أفلام هي: "أربعين"، "من وتر إلى وطن"، "بيداي"، "مسافات"، "مابقاش براح"، "دير الحديد"، "بنات السيرة"، "حكاية التراب والماء والسفر"، "وردية تالتة"، و"الذكر الليثي".

مسابقة أفلام الورش

وتضم مسابقة أفلام الورش 15 فيلما، من نتاج برنامج التدريب في أسوان وأسيوط، حيث شارك في البرنامج 95 متدربا، ويركز على دعم الأصوات الجديدة، خاصة من النساء، حيث تمثل نسب مشاركة الفتيات اكثر من 60% من إجمالي المشاركين.

وتتناول موضوعات الأفلام المشاركة من أسوان القضايا والهموم التي تمس واقع الحياة في جنوب مصر بأصوات أبنائها.

وتتناول المخرجة وفاء النحاس في فيلمها موضوع الزواج ونظرة المجتمع للشابات بعد سن ٢٥ سنة، وأهمية زواجها من منظور اجتماعي ونفسي لدى الأسر البسيطة.

كما تتناول المخرجة جيهان طبيعة نظرة الفتاة المعاصرة في الجنوب لمسئول البعد الاقتصادي والشكلي للزوج المنتظر.

وتدور أحداث فيلم المخرج زيزو حول فكرة الفقد التي تتسبب في اختلال توازن الإنسان ناحية من يحب.

وترصد المخرجة منال عبد الله في فيلمها الثاني أثر الحروب في المنطقة على الأطفال.

في حين تناقش المخرجة إيمان محمود في عملها الأول قضية دور المسنين في وجه قبلي من خلال تتبع قصص البعض منهم.

وتذهب المخرجة ندا صغير لحكاية من حكايات أصحاب الهمم.

وترصد المخرجة أميرة خليفة قضية التزام المرأة نحو أسرتها وكيف يشكل ذلك عبئًا كبيرا.

وتقدم بسملة فؤاد تجربة جديدة في عملها الأول من تلحين وتصوير أغنية من ثقافة جنوب مصر تعبر عن اختلال الزمن والمعايير الحديثة.

وأخيرا، تقدم المخرجة أمنية فهمي، الطالبة بقسم الإخراج بمعهد السينما، تجربتها الأولى بعد أن تخرجت العام الماضي من ورش أسوان والتحقت بأكاديمية الفنون لتكمل مسيرتها.

وسيضاف للأفلام السابقة 4 أفلام أخرى من برنامج التدريب بأسيوط، ومن المميز هذا العام في برنامج سينما أسوان هو أن فريق العمل الذي يقوم بتنفيذ المشاريع والإشراف علي خروج هذه الأفلام للنور من فتيات وشباب مدينتي أسوان وقنا.

واستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر من الإعداد والتحضير والتنفيذ وبالتنسيق مع الشركاء من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.