"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية

أخبار العالم

مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية و"بيتكوين" تهبط دون 69 ألف دولار
سجلت أسعار العملات الرقمية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، حيث هبطت عملة "بيتكوين" دون حاجز 69 ألف دولار، وذلك في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وهبطت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 68,525 دولار، فاقدة مكاسبها التي حققتها أمس الاثنين حين تجاوزت لفترة وجيزة مستوى 70 ألف دولار مدفوعة بآمال دبلوماسية لم تكتمل، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وفي سوق العملات البديلة، تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.5% لتصل إلى 2,103 دولارات، كما انخفضت عملة "XRP" بنسبة 2.4% لتبلغ 1.31 دولار.

وشملت التراجعات عملات "سولانا" و"بوليجون" بنحو 3% لكل منهما، في حين هبطت "كاردانو" بأكثر من 4%، وتراجعت عملة "دوجكوين" بنسبة 1.5%.

وذكرت تقارير اقتصادية أن معنويات المتداولين تأثرت سلبا بزيادة احتمالات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، بعد رفض مقترحات وقف إطلاق النار والمطالبة بشروط أوسع، مما دفع الأسواق العالمية إلى حالة من الحذر ترقبا لتداعيات انتهاء المهلة الأمريكية المحددة فجر غد الأربعاء.

وانعكست هذه التوترات الجيو سياسية بشكل مباشر على أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط لتتجاوز 110 دولارات للبرميل، مما أثار مخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل ضغطا إضافيا على الأصول الرقمية.

وتترقب الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الحالي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس، والتي ستعطي إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية الأمريكية في ظل الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة.

